Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Cá thể Diều hoa Miến Điện được thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: Jungle Boss

Ngày 8/10, thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau quá trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi và kiểm dịch, 17 cá thể động vật hoang dã thuộc 7 loài đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Hoạt động thả được thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-VQG ngày 05/10/2026 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Việc thả động vật có sự giám sát, chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Phong Nha và UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, đây là đợt thả động vật hoang dã thứ 5 trong năm 2026, nâng tổng số động vật được thả trong năm lên 220 cá thể, trong đó có 4 đợt do Trung tâm trực tiếp tổ chức với 54 cá thể và 01 đợt phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 166 cá thể.

Cá thể Cu li nhỏ được thả trở lại môi trường tự nhiên - Ảnh: Jungle Boss

17 cá thể động vật hoang dã được thả trong đợt này bao gồm: 7 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela), 3 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 2 cá thể Niệc nâu (Anorrhinus austeni), 2 cá thể Ưng Ấn Độ (Accipiter trivirgatus), 1 cá thể Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) và 01 cá thể Tê tê Java (Manis javanica). Các cá thể được thả là những loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, trong đó Tê tê Java (Manis javanica), Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Niệc nâu (Anorrhinus austeni) và Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) thuộc Nhóm IB; các cá thể còn lại thuộc nhóm II của Thông tư.

Trước khi thả, các cá thể đã được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tập tính hoang dã tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Trên cơ sở kết quả đánh giá, những cá thể đã hoàn tất công tác cứu hộ, đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, khả năng thích nghi, đảm bảo thời gian cách ly, kiểm dịch mới đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, các cá thể được vận chuyển đến khu vực thả đã xác định trong Vườn quốc gia. Việc lựa chọn nơi thả được cân nhắc phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng loài, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để động vật có thể chủ động tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn và di chuyển trong môi trường sống mới….