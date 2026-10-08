Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Vận chuyển các cá thể động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: N.H

Theo đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã thả về môi trường tự nhiên 17 cá thể ĐVHD, gồm: 7 khỉ đuôi lợn; 1 diều hoa Miến Điện; 2 niệc nâu; 2 ưng Ấn Độ; 1 vọoc Hà Tĩnh; 1 tê tê Java và 3 cu li nhỏ.

Các cá thể ĐVHD trên thuộc nhóm IB và IIB theo quy định tại Thông tư 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thả động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên - Ảnh: N.H

Thả động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên - Ảnh: N.H

Đây là những cá thể ĐVHD được tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Trước khi tiến hành tái thả, các cá thể đã được kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi và đáp ứng đầy đủ tiêu chí an toàn để trở lại môi trường sống tự nhiên. Khu vực thả được lựa chọn dựa trên điều kiện sinh cảnh, bảo đảm nguồn thức ăn, khả năng trú ẩn và mức độ an toàn, phù hợp với nhu cầu sinh thái của từng loài.