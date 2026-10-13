Thả 16 cá thể động vật hoang dã về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Các cá thể động vật này được cứu hộ, chăm sóc tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên trước khi được đưa về rừng tại tiểu khu 592, xã Mo Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Đưa các cá thể động vật vào rừng để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh VQG Chư Mom Ray cung cấp.

Theo danh sách, số động vật được tái thả gồm 10 cá thể khỉ đuôi dài, 5 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể trăn đất. Các cá thể đều có tình trạng sức khỏe tốt trước khi được đưa về môi trường tự nhiên.

Trong đó, 10 cá thể khỉ đuôi dài được các cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp nhận, chuyển giao trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 2/2026. Năm cá thể rùa núi vàng được tiếp nhận trong năm 2026 từ các cơ quan, địa phương tại tỉnh Lào Cai. Cá thể trăn đất nặng 60kg được UBND xã Đại Sơn, TP.Hải Phòng chuyển giao vào ngày 17/7/2026.

Thả các động vật về với tự nhiên.

Việc tái thả được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và các điều kiện an toàn đối với người, động vật trong quá trình thực hiện.

Đợt tái thả góp phần đưa các cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ trở lại môi trường sống tự nhiên tại VQG Chư Mom Ray, qua đó góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã và đa dạng sinh học.