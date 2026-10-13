Thả 16 cá thể động vật hoang dã về rừng

Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tổ chức thả 16 cá thể động vật hoang dã tại tiểu khu 592, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận nhiều động vậy hoang dã.

Các cá thể được thả gồm 10 con khỉ đuôi dài, 5 con rùa núi vàng và 1 con trăn đất. Số động vật này được tiếp nhận từ các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và TP. Hải Phòng.

Qua kiểm tra, sức khỏe của các cá thể đều tốt, đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên.

Khu vực tái thả được lựa chọn phù hợp với vùng phân bố, đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài, tạo điều kiện để động vật thích nghi, tự kiếm ăn và sinh tồn trong môi trường rừng.

Trước đó, chiều 9/10, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thả 7 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, gồm 5 con khỉ, 1 con rùa dứa và 1 con tê tê Java.

Thả cá thể tê tê về rừng tự nhiên.

Các cá thể này do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND các xã Kon Braih, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đăk Mar, Đăk Sao và các phường Trương Quang Trọng, Cẩm Thành.

Việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, duy trì cân bằng sinh thái, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.