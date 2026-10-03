Thả 13 cá thể chim về môi trường tự nhiên

Theo đó, ông Vũ Đình T. (SN 1975, trú tại thôn Đan Giáp, xã Nam Thanh Miện) tự nguyện giao nộp cho Công an xã Nam Thanh Miện 13 cá thể chim còn sống, gồm: 6 chim cu gáy, 3 chim vành khuyên, 2 chim chào mào, 1 chim họa mi và 1 chim chòe than.

Lực lượng chức năng xã Nam Thanh Miện thả 13 cá thể chim do người dân tự nguyện giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Thanh Miện phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và Tổ Dịch vụ Khu du lịch sinh thái Đảo Cò thả toàn bộ số chim trên về môi trường tự nhiên.

Khu du lịch sinh thái Đảo Cò có giá trị về cảnh quan và đa dạng sinh học của địa phương. Việc đưa các cá thể chim trở lại môi trường tự nhiên góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ môi trường sinh thái.

Trước đó, Công an xã Nam Thanh Miện phối hợp Công an xã Vĩnh Thuận và các lực lượng chức năng thả 35 cá thể chim hoang dã tại Đảo Cò.