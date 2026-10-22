TFF đình chỉ 147 quan chức bóng đá theo chỉ điểm của HLV Mourinho?

Này TFF, trả lại tiền phạt cho tớ đi chứ!

Động thái này khiến người ta nhớ ngay đến chỉ trích của H:V Mourinho nhắm vào làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng của Fenerbahce - trước Trabzonspor ngày 3-11-2024 với những từ ngữ rất nặng nề: "hệ thống", "tăm tối", "bốc mùi". Từ "phát ngôn" này, "người đặc biệt" bị đình chỉ 1 trận, nộp phạt 658.500 lira (19.350 USD).

Gần một năm sau, ngày 27-10-2025, bê bối cá cược được công bố gây choáng khi có 371/571 trọng tài chuyên nghiệp sở hữu tài khoản cá cược và 152 vị thực sự tham gia cược… Từ mở rộng điều tra, 149 trọng tài và trợ lý, 1.2024 cầu thủ hai hạng đấu cao nhất, 281 cầu thủ hạng ba và 630 cầu thủ hạng tư đã lần lượt nhận các mức án khác nhau.