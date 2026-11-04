Texas, thành trì đảng Cộng hòa, bất ngờ 'sụp đổ' sau hơn 30 năm

Ứng viên Gina Hinojosa được cho là đã đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott, chấm dứt hơn 30 năm đảng Cộng hòa liên tục nắm quyền lãnh đạo Texas.

Trong khi đó, James Talarico cũng giành chiến thắng trước Tổng chưởng lý Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện, tạo nên bước ngoặt lớn đối với cục diện chính trị Mỹ.

Theo thông tin được công bố, ngày 3/11, bà Gina Hinojosa tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại ông Greg Abbott trong cuộc bầu cử thống đốc Texas.

Khi kết quả được xác nhận, bà sẽ trở thành thống đốc Dân chủ đầu tiên của bang này sau hơn 3 thập kỷ, đồng thời là người gốc Latin đầu tiên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Texas.

Chiến thắng của bà Hinojosa cũng chấm dứt tham vọng giành nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của ông Abbott, người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền bang, bao gồm tổng chưởng lý và thẩm phán Tòa án Tối cao Texas.

Bà Hinojosa là luật sư chuyên về quyền công dân và luật lao động. Dù chưa từng đảm nhiệm chức vụ trong chính quyền bang, bà đã vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm của ông Abbott trong chiến dịch tranh cử.

Hai ứng viên theo đuổi những định hướng khác nhau. Ông Abbott tập trung vào thành tích giảm thuế tài sản và các chương trình hỗ trợ học phí.

Trong khi đó, bà Hinojosa phản đối chính sách phiếu hỗ trợ học phí, nhấn mạnh vai trò của giáo dục công lập và vấn đề chi phí sinh hoạt.

Phát biểu trong đêm bầu cử, bà Hinojosa tuyên bố chiến thắng của mình đã khiến cả thế giới bất ngờ. Bà cũng cho biết ông Abbott đã gọi điện chúc mừng và cam kết hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực.

Cú sốc tiếp theo đối với đảng Cộng hòa đến từ cuộc đua vào Thượng viện. Ứng viên Dân chủ James Talarico được cho là đã đánh bại Tổng chưởng lý Ken Paxton, người nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump.

Đảng Cộng hòa cùng tỷ phú Elon Musk được cho là đã chi hơn 280 triệu USD cho hoạt động quảng cáo nhằm bảo vệ Paxton, nhưng không đạt được mục tiêu.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý bởi Texas là bang đông dân thứ hai của Mỹ và từng là địa bàn có lợi thế lớn của ông Trump, người giành chiến thắng tại đây với cách biệt gần 14 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Sau thất bại của ông Abbott, Tổng thống Trump chỉ trích thống đốc Texas, cho rằng ông đã xa rời đường lối chính trị ban đầu của đảng Cộng hòa.

Những chiến thắng của Hinojosa và Talarico sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực tại Texas, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với đảng Cộng hòa trước các cuộc bầu cử tiếp theo.