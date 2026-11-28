TikTok Shop vừa phát hành báo cáo cho biết, họ ghi nhận nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 bắt đầu tăng từ tháng 11/2026. Theo khảo sát của Kantar, có 79% người tiêu dùng Việt Nam dự định chi tiêu nhiều hơn trong dịp Tết năm nay, trong khi xu hướng sử dụng công nghệ để mua sắm tiếp tục phổ biến.

Ảnh minh họa. (A.I)

Dữ liệu do TikTok Shop công bố cho thấy, hoạt động mua sắm Tết trên nền tảng thường bắt đầu sôi động từ khoảng 2 tháng trước Tết. Trong mùa Tết 2026, lượng người dùng hoạt động hằng ngày tăng hơn 10% so với mức thông thường. Giá trị bình quân mỗi đơn hàng cũng tăng từ 1 - 3%, theo dữ liệu tháng 1/2026 so với tháng 12/2025, không tính những ngày diễn ra các chiến dịch mua sắm.

Các nhóm ngành hàng ghi nhận mức tăng đáng kể gồm Thời trang, Làm đẹp và Chăm sóc sức khỏe, Mẹ và Bé, Nhà cửa - Đời sống, Điện tử. Đây cũng là những nhóm sản phẩm gắn với nhu cầu chuẩn bị cho dịp Tết, từ trang phục, chăm sóc cá nhân đến mua sắm đồ dùng gia đình.

Đối với mùa Tết 2027, lượng nội dung liên quan đến Tết trên TikTok trong tháng 11 đã tăng đáng kể so với tháng 10. Một số từ khóa tìm kiếm như "đồ Tết dành cho nữ 2027" và "áo dài mặc Tết nữ 2027" cũng ghi nhận tăng trưởng. Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng đã bắt đầu tìm kiếm sản phẩm và lên kế hoạch mua sắm trước thời điểm Tết hơn 2 tháng.

Về khả năng chi tiêu, kết quả nghiên cứu của Kantar trên gần 3.000 người Việt cho thấy, ý định mua sắm trong dịp Tết 2027 vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp áp lực về giá cả và tình hình kinh tế toàn cầu. Cụ thể, 79% người tham gia khảo sát cho biết dự định chi tiêu nhiều hơn trong dịp Tết 2027, gần tương đương kết quả khảo sát Tết 2026. Trong khi đó, tỷ lệ người có kế hoạch cắt giảm chi tiêu giảm từ 14% xuống còn 6%.

Thói quen mua sắm cũng có sự thay đổi khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình chuẩn bị Tết. Có 75% người được khảo sát cho biết đã sử dụng công nghệ để mua sắm và chuẩn bị đón năm mới. Việc tìm kiếm ý tưởng, tham khảo sản phẩm và đặt hàng trực tuyến đang trở thành một phần trong quá trình mua sắm của người tiêu dùng.

Dữ liệu giao dịch trong mùa Tết 2026 cho thấy, áo dài là một trong những mặt hàng có lượng đơn hàng đáng chú ý trên TikTok Shop. Trong quý IV/2025, nền tảng ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, chiếm một nửa tổng số đơn hàng của ngành hàng này trong cả năm 2025. Riêng tháng 1/2026, số đơn hàng áo dài đạt thêm 2 triệu.

Nhóm hoa kiểng và cây giống cũng ghi nhận hơn 200.000 đơn hàng trong mùa Tết 2026, gấp đôi mục tiêu ban đầu. Đây là nhóm hàng có đặc thù về vận chuyển và giao nhận, nhưng vẫn ghi nhận kết quả đáng chú ý trong mùa cao điểm. Nhu cầu mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa tiếp tục tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà bán hàng trong dịp Tết.