Tết Trung thu thắp sáng những ước mơ tuổi thơ

Đây cũng là dịp để cộng đồng thêm gắn kết, cùng chung tay chăm lo và thắp sáng những ước mơ tuổi thơ. Tối 22/9, tại nhiều địa phương, Tết Trung thu đã được tổ chức vui tươi, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

* Tại phường Thái Bình, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Đến dự chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Ban tổ chức đã trao 46 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Những phần quà góp phần động viên, chia sẻ, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Tại chương trình, thiếu niên, nhi đồng được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Trong không khí vui tươi của Đêm hội trăng rằm, các em được hoà mình vào không khí rộn ràng của trống hội, múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng “chú Cuội” và tham gia phá cỗ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thế Duyệt /TTXVN

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 850.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm trên 24% dân số; trong đó có trên 232.000 trẻ dưới 6 tuổi và hơn 7.700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

* Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh), Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổ chức “Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.

Lãnh đạo Thành đoàn Bắc Ninh trao học bổng cho đại diện các cụm để gửi đến cho thiếu nhi các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định, chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, rèn luyện, được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội phát triển. Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với những phần quà ý nghĩa cùng nhiều phần thi sôi nổi, tiết mục văn nghệ rộn ràng, đặc sắc là sự cố gắng, nỗ lực của Thành Đoàn với mong muốn các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật sự vui tươi, ấm áp, với nhiều trải nghiệm thú vị, dành tặng cho các em thiếu nhi hôm nay, thế hệ mà trong tương lai sẽ tiếp nối, xây dựng và làm chủ thành phố Bắc Ninh tươi đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao học bổng "Nâng bước chân em đến trường" cho các học sinh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Ninh trao 100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường” tặng 100 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đặc biệt, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh đã tặng 5.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng hướng về thiếu nhi trên địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhân dịp Trung thu, Thành đoàn Bắc Ninh dành tặng 500 suất quà, thiết bị học tập, thiết bị sử dụng cho thiếu nhi tại các Trung tâm, cơ sở Bảo trợ xã hội và giáo dục chuyên biệt, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, 2.

Các thiếu nhi được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trước đó, tối 21/9, cũng tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc màu trăng rằm” và Liên hoan Lân sư rồng, trình diễn linh vật Trung thu truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi, nhân dân tham gia, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc trong mùa trăng năm nay.

* Tại xã vùng cao biên giới Yên Khương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với chủ đề “Thắp sáng ước mơ - Gọi trăng về bản”. Hơn 1.000 phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh Trường Mầm non và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.

Trẻ em được tham gia chương trình buffet chiều với nhiều món ăn được chế biến công phu, đẹp mắt. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng, tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương càng có ý nghĩa khi đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đối với giáo dục vùng biên, tạo thêm điều kiện để học sinh nơi đây học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục tận tâm với nghề, yêu thương, dìu dắt học sinh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, góp sức xây dựng quê hương Yên Khương và tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Không chỉ mang đến những món quà, chương trình còn tạo nên một không gian vui chơi giàu sắc màu cho trẻ em vùng biên. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 50 suất quà tặng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; trao hơn 1.000 túi quà Trung thu tặng toàn thể học sinh tham dự.

* Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Sơn, xã biên giới Kim Điền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Ban tổ chức trao hàng nghìn suất quà, 10 suất học bổng và 10 xe đạp, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng tặng các em thiếu niên, nhi đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng biên giới xã Kim Điền. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, mỗi mùa Trung thu là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Đối với trẻ em ở khu vực biên giới, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, động viên càng có ý nghĩa thiết thực. Các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, cùng các hoạt động vui Tết Trung thu, trao học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, các cấp, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm đối với trẻ em và đồng bào vùng biên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng xe đạp cho học sinh vùng biên giới xã Kim Điền. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động tại 36 điểm trường trên địa bàn biên giới, trao tặng 13.500 suất quà, 136 suất học bổng, 1 ti vi, 24 xe đạp, 350 bộ quần áo, 1 tấn gạo và 200 thùng mì tôm, với tổng trị giá hơn 1,45 tỷ đồng.

* Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, xã Sam Mứn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ban Tổ chức trao hơn 1.150 suất quà tặng học sinh là con nuôi Đồn Biên phòng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, xã Sam Mứn rước đèn ông sao tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Theo Đại tá Nhâm Văn Mạnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, tiếp nối chương trình năm 2025, năm nay đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động Trung thu tại các trường học thuộc 15 xã biên giới. Riêng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, chương trình được tổ chức theo mô hình trường liên cấp, với hơn 1.150 phần quà trao tặng học sinh nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em đón Tết Trung thu vui tươi, đồng thời khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao hơn 1.150 suất quà cho học sinh là con nuôi Đồn Biên phòng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

* Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” năm 2026.

Đêm hội vui Tết Trung thu mở màn tràn đầy khí thế và sắc màu với màn kết hợp trống hội, múa lân, rồng, các em vui tươi ca hát các tiết mục Vầng trăng cổ tích, Giấc mơ của trăng, Trăng rằm xuống phố, Ánh trăng cho em… Đặc biệt, trong tiếng trống rộn rã và ánh sáng lung linh đêm rằm, đoàn diễu hành cùng hơn 30 mô hình đèn Trung thu khổng lồ mang hình dáng các nhân vật lịch sử, linh vật dân gian hay biểu tượng quê hương đầy tính nghệ thuật, sáng tạo đã xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đoàn rước đèn tiến qua các tuyến phố sầm uất, thu hút hàng ngàn em nhỏ và nhân dân theo dõi, reo hò dọc hai bên đường.

Khép lại đêm hội là màn phá cỗ Trung thu tưng bừng dành cho tất cả các em có mặt tại Quảng trường, cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc, để lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, tiếp thêm động lực ngọt ngào để các em bước vào năm học mới 2026 - 2027 với nhiều niềm vui, sự phấn khởi và quyết tâm thi đua đạt nhiều thành tích tốt.