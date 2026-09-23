Tết Trung thu tại Trường Sa cũng ấm áp như ở đất liền

Những phần quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa đã đến tận tay các cháu thiếu nhi trên đảo

Xác định chăm lo cho thiếu nhi là nhiệm vụ thường xuyên, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 780 suất quà Trung thu, gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa uống; đồng thời chuẩn bị lồng đèn tặng thiếu nhi trên các đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan khối bờ. Các phần quà được kiểm tra, sắp xếp, đóng gói cẩn thận, bảo đảm chuyển đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời.

Các cháu thiếu nhi đảo Sinh Tồn tập luyện tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong Tết Trung thu trên đảo.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, cho biết: "Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhất là các cháu đang sinh sống, học tập trên các đảo là việc làm có ý nghĩa thiết thực. UBND Đặc khu đã chủ động chuẩn bị 780 suất quà gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa uống và lồng đèn để trao tặng các cháu. Chúng tôi mong muốn mỗi phần quà tuy giản dị nhưng sẽ mang đến cho các cháu niềm vui, giúp các em có một Tết Trung thu ấm áp, đầy đủ tình cảm như các bạn nhỏ ở đất liền".

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên, phụ huynh và Nhân dân chuẩn bị không gian vui Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế. Từ vệ sinh, trang trí khuôn viên trường học, nhà văn hóa đến chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể, phá cỗ Trung thu... đều được triển khai chu đáo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ cùng các cháu trang trí mâm cỗ, chuẩn bị văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Chị Lê Thị Kim Thi, phụ huynh trên đảo Sinh Tồn, chia sẻ: "Ở đảo xa, mỗi dịp Tết Trung thu, sự quan tâm của chính quyền, cán bộ, chiến sĩ đối với các cháu càng trở nên ý nghĩa. Những chiếc lồng đèn, bánh Trung thu và phần quà được trao tận tay các cháu không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên để các gia đình yên tâm sinh sống, công tác trên đảo".

Cùng với sự chuẩn bị của chính quyền và các đơn vị, các gia đình trên đảo cũng chủ động chuẩn bị cho con em mình đón Trung thu. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, bộ quần áo mới cùng tiếng cười của trẻ nhỏ tạo nên không khí rộn ràng giữa biển khơi. Trên đảo Đá Tây, các em háo hức chờ đón những phần quà, lồng đèn và các hoạt động vui chơi do cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường, gia đình tổ chức.

Cháu Lê Thị Ánh Dương, thiếu nhi đảo Đá Tây, vui vẻ nói: "Cháu rất vui khi được các chú bộ đội và các cô, các bác chuẩn bị Trung thu. Cháu mong đến ngày Trung thu để được nhận lồng đèn, bánh và cùng các bạn vui chơi, văn nghệ".

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa gửi lời chúc Tết Trung thu ấm áp về đất liền.

Việc chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các đảo. Qua đó, động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác, học tập; vun đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ măng non.

Với sự chuẩn bị chu đáo của UBND Đặc khu Trường Sa, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và nhân dân, Tết Trung thu năm 2026 trên các đảo hứa hẹn diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, ấm áp. Qua đó, để mỗi em nhỏ nơi đầu sóng, ngọn gió luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của cộng đồng, của đất liền và cả nước.