Tết trung thu sớm cho trẻ em xã biên giới Trịnh Tường

Chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” được tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai) phối hợp với UBND xã Trịnh Tường và nhà tài trợ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh vùng biên giới.

Ban Tổ chức tặng quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, các đơn vị đã trao tặng 950 suất quà Trung thu cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ; trao 50 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng là 110 triệu đồng.

Đêm hội trăng rằm đem đến nhiều niềm vui và là món quà ý nghĩa đối với học sinh vùng biên giới xã Trịnh Tường.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” còn có nhiều hoạt động vui Tết Trung thu hấp dẫn như: giao lưu văn nghệ, múa lân, các trò chơi tập thể, liên hoan… tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp học sinh nơi biên giới xã Trịnh Tường có Tết Trung thu thêm ấm áp và ý nghĩa.