Tết Trung thu sớm ấm áp đến với trẻ em vùng cao biên giới Lào Cai

Trao tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường (Lào Cai). Ảnh: Đồn biên phòng Trịnh Tường

Tết Trung thu sớm ấm áp đến với trẻ em vùng cao biên giới Trịnh Tường, Lào Cai

Sắc thu đã tràn ngập khắp các nẻo đường, cũng là lúc không khí Tết Trung thu rộn rã tìm về trên các bản làng biên giới. Đối với trẻ em vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, một mùa Trung thu trọn vẹn với đèn ông sao, bánh kẹo, múa lân hay những phần quà nhỏ đôi khi vẫn là ước mơ.

Hiểu được điều đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã chủ động kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành để mang đến cho các em nhỏ một đêm hội trăng rằm đầm ấm, trọn vẹn niềm vui.

Tại chương trình, hàng trăm học sinh vùng biên giới thuộc xã Trịnh Tường đã được hòa mình vào không khí hội hè tưng bừng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, xem múa lân rồng và tham gia các trò chơi tập thể sôi nổi.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động vui chơi, sự quan tâm sâu sắc của các chiến sĩ mang quân hàm xanh cùng các nhà tài trợ còn được thể hiện qua những món quà thiết thực góp phần động viên, nâng bước các em nhỏ vùng cao tiếp tục vững tin tới trường.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao tận tay các em học sinh 950 suất quà Trung thu cùng 50 suất học bổng (trị giá 1.000.000 đồng/suất) dành cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng hơn 110 triệu đồng.

Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" không chỉ mang đến một ngày Tết thiếu nhi vui tươi mà còn thể hiện tình cảm, sự chăm lo chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là tình cảm gắn bó keo sơn giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Trịnh Tường với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường (Lào Cai). Ảnh: Phạm Thảo

Các em học sinh ở biên giới xã Trịnh Tường vui Tết trung thu sớm. Ảnh: Phạm Thảo

Tết trung thu sớm vùng biên giới Lào Cai thật vui. Ảnh: Phạm Thảo

Nhà tài trợ hảo tâm đồng hành cùng các em học sinh vùng cao biên giới Lào Cai. Ảnh: Phạm Thảo

Tết Trung thu sớm ấm áp đến với trẻ em vùng cao biên giới Lào Cai. Ảnh: Phạm Thảo