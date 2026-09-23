Tết Trung thu nơi vùng biên Ia Lốp

Chiều cuối tuần, trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Lốp, các em nhỏ vùng biên háo hức tham gia những trò chơi, hoạt động trải nghiệm do cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cô, chú, anh chị tổ chức. Trên sân khấu chính, trong lúc Đội văn nghệ xung kích, Đội lân khăn quàng đỏ, Đội võ sinh áo trắng của trường, của xã đang tích cực ôn luyện, tập bài thì ở hai bên cánh gà, mọi người cũng tất bật bày mâm ngũ quả, gói quà, chuẩn bị chu toàn cho đêm hội. Được Thiếu tá Đoàn Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cô chú trực tiếp cầm tay chỉ việc, sau những phút đầu bỡ ngỡ, các em Lương Văn Hải, Lương Thị Bảo Nhi, Lang Văn Khang và nhiều bạn đã có thể tự tay làm được những chiếc bánh dẻo, đèn lồng ông sao khá đẹp mắt.

Thiếu tá Đoàn Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các em nhỏ tập xe đạp.

Đúng 19 giờ, trong tiếng trống rộn ràng, những chiếc đèn lồng ông sao cỡ lớn được các thầy, cô giáo và các em học sinh khối 8, khối 9 rước từ trụ sở UBND xã qua các tuyến đường liên thôn, liên xóm, tiến về trường phổ thông nội trú. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân và các em thiếu nhi tay cầm điện thoại liên tục quay phim, chụp ảnh, cố gắng lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về ngày vui ở biên cương. Sau phần văn nghệ, múa lân, phá cỗ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban tổ chức chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Mái ấm biên cương, tặng 20 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp, 890 suất quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi, các hộ dân nghèo sinh sống trên địa bàn xã Ia Lốp. Nhân dịp này, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao Thư khen các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em đến trường" có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Vinh dự đại diện cho các bạn lên phát biểu, em Triệu Thị Lan Anh, học lớp 7C, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Lốp, xúc động: “Nếu năm học trước, chúng cháu vẫn ngồi nghe giảng, học bài trong những căn phòng ẩm mốc, chật chội, xuống cấp thì từ năm học này, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, môi trường học tập của chúng cháu đã có sự cải thiện rõ rệt. Ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi; thầy cô quan tâm, thương yêu, dạy dỗ; bạn bè vui vẻ, hòa đồng, thương quý nhau như anh em ruột thịt; những bữa cơm có cá, có rau, đầy đủ dưỡng chất... là mơ ước, niềm tự hào của chúng cháu. Trung thu năm nay rất đặc biệt, bởi dưới ánh trăng, chúng cháu được đón một đêm hội thật ấm áp, được gặp gỡ, được vui chơi và được nhận những tình cảm yêu thương từ các bác, các cô chú lãnh đạo và các anh chị. Chúng cháu vô cùng xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của các bác, các cô, các chú dành cho chúng cháu”.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quà tặng các em nhỏ xã vùng biên Ia Lốp.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vui Trung thu, phá cỗ cùng các em nhỏ xã vùng biên Ia Lốp.

Nhận chiếc xe đạp mới và những phần quà của các cô, các chú trong đêm hội, em Lương Anh Khoa, học lớp 8C, là con nuôi của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cảm kích cho biết: “Những món quà hôm nay không chỉ làm cho đêm Trung thu thêm vui mà còn nhắc chúng cháu rằng những ước mơ nhỏ bé của trẻ em nơi biên giới luôn được các bác lãnh đạo và mọi người quan tâm, nâng niu. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm ngoan, học tập thật tốt, đoàn kết, biết yêu thương và giúp đỡ nhau”. Tuy hoàn cảnh gia đình khác nhau song những năm qua, Anh Khoa và các em nhỏ thuộc diện hộ nghèo, khuyết tật ở vùng biên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, giành nhiều kết quả tốt trong học tập, được thầy mến, bạn thương.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp của đêm hội, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó chính ủy Bộ CHQS, kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để các em nhỏ nơi biên cương Ia Lốp có một đêm Trung thu ý nghĩa và thiết thực. Trò chuyện với các em nhỏ, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhắn nhủ: “Bác và mọi người rất tự hào khi thấy các cháu luôn chăm ngoan, biết yêu thương, giúp đỡ nhau và có nhiều tiến bộ trong học tập. Tại ngôi trường mới hôm nay, các cháu đang được đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, là môi trường mới để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Bác mong các cháu tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, luôn vâng lời thầy cô, ông bà, cha mẹ; biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè; đoàn kết thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Hãy phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương”.

Từ những ngôi nhà Mái ấm biên cương, những mô hình sinh kế, những suất học bổng, món quà giản dị, thắm tình quân dân, cùng sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, giờ đây, điều kiện vật chất, tinh thần, môi trường học tập của trẻ em nghèo nơi biên cương Tổ quốc đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Hy vọng trong tình yêu thương ấy, các em sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương biên cương ngày càng khởi sắc, ấm no.