Tết Trung thu nối dài nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Canada tại Thunder Bay

Với nhiều em nhỏ đây là lần đầu tiên được trải nghiệm tự làm bánh Trung thu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại Trung tâm Cộng đồng tây Thunder, những chiếc bánh nướng ngọt ngào, ánh đèn ông sao lấp lánh và muôn sắc lồng đèn rực rỡ hòa cùng tiếng cười nói rôm rả trong không gian sum vầy, nơi các gia đình người Việt cùng quây quần thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê hương.

Trong không khí ấm áp ấy, mỗi em nhỏ tham gia sự kiện còn được trao tận tay một cuốn “passport” đặc biệt để làm “hộ chiếu” bước vào hành trình khám phá đầy lý thú. Mọi khoảng cách về lứa tuổi hay ngôn ngữ dường như đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại tiếng cười giòn giã trong các trò chơi tập thể như thử thách tìm mảnh ghép mặt trăng, hay cùng đi rước đèn.

Những cuốn “passport” đặc biệt cho hành trình khám phá Tết Trung thu 2026. (Ảnh: Hải Yến)

Em Joseph Pham (12 tuổi) phấn khởi chia sẻ: “Sự kiện hôm nay tuyệt vời lắm. Em thích nhất là tham gia các trò chơi nhóm cùng nhau tìm mảnh ghép, rồi cùng rước đèn”.

Còn Luciale (12 tuổi), cô bé đã sang Canada từ năm 6 tuổi và có năm thứ hai đón Trung thu tại Thunder Bay thì lại bày tỏ niềm xúc động: “Em thật sự yêu thích món bánh Trung thu, chúng rất ngon. Và vui nữa là chúng em được giao lưu với những gia đình người Việt, qua đó, giúp em hiểu hơn về đất nước quê hương của mình”.

Giữa cộng đồng khoảng 500 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thunder Bay, sự kiện Trung thu năm nay tiếp tục để lại dấu ấn đặc biệt, hướng trọn sự quan tâm về các bạn nhỏ.

Những em nhỏ nhiệt tình tham gia các trò chơi để hiểu hơn về ngày Tết Trung thu của Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo thống kê không chính thức, có tới khoảng 80% các em nhỏ gốc Việt sinh ra tại Thunder Bay nói riêng và Canada nói chung chủ yếu sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thường ngày. Thấu hiểu điều đó, Ban tổ chức đã dày công kiến tạo một không gian tương tác sống động, nơi ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam được chạm đến một cách tự nhiên nhất.

Đằng sau sự thành công của sự kiện là tâm huyết của những người trẻ như anh Đỗ Minh Quân (28 tuổi, đã sinh sống tại Canada 8 năm). Từ những ngày đầu đồng hành cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Lakehead (VSA) để tổ chức các hoạt động kết nối, Minh Quân cùng các bạn trẻ đã ấp ủ giấc mơ xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh tại Thunder Bay.

Chia sẻ về định hướng năm nay, Minh Quân cho biết, chương trình Tết Trung thu 2026 được tái hiện gần gũi nhất với tuổi thơ của anh tại quê nhà. “Chương trình được xây dựng với mô hình gần với những trải nghiệm tuổi thơ của mình nhất, đó là được bố mẹ đưa đi chơi, phá cỗ, rước đèn, ăn bánh nướng bánh dẻo. Khi tạo ra không gian tương tác này, chúng tôi mong muốn các bạn nhỏ biết được Trung thu là thế. Từ bước đệm hứng thú ban đầu, chúng ta có thể truyền tải thêm nhiều câu chuyện mang chiều sâu văn hóa”, Minh Quân nói.

Những giá trị ấy cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ các thế hệ đi trước. Dịp này, cô Maria Trinh, người đã sinh sống tại Canada 28 năm, xúc động bộc bạch: “Khi những bạn trẻ mang những nét văn hóa Trung thu, về chị Hằng, những câu chuyện văn hóa đến đây, điều đó rất tuyệt vời. Nó không chỉ giúp người Việt nhớ về cội nguồn mà còn giúp quảng bá nét đẹp ấy đến bạn bè quốc tế”.

Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em hay những chiếc bánh dẻo bánh nướng. Đó là dịp để những người con xa xứ tìm về với tình thân, lòng biết ơn và ý thức cội nguồn. Và ánh trăng ấm áp tại Thunder Bay hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Các gia đình Việt Nam tại Thunder Bay đã có một đêm ý nghĩa cùng chia sẻ những câu chuyện về Trung thu. (Ảnh: Hải Yến)

Câu chuyện về một mùa Trung thu ấm áp tại Thunder Bay cũng phản ánh bức tranh sinh động của quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm Đối tác toàn diện năm 2017, hai quốc gia đã xây dựng một nền tảng hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực.

Trong bức tranh rộng lớn đó, giao lưu nhân dân chính là “sợi chỉ mềm nhưng bền chặt nối hai bờ đại dương”. Cộng đồng khoảng 300.000 người Việt tại Canada, cùng các thế hệ du học sinh và kiều bào tại những thành phố như Thunder Bay, chính là cầu nối sống động nhất giúp rút ngắn khoảng cách văn hóa, bồi đắp sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Tọa lạc tại trung tâm địa lý của Bắc Mỹ, bên bờ hồ nước ngọt lớn nhất thế giới – Lake Superior, Thunder Bay là thành phố trung tâm của khu vực tây bắc Ontario. Được mệnh danh là “Thủ đô văn hóa của Canada” vào năm 2003, thành phố này là sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử giao thương lâu đời và một cộng đồng đa văn hóa sôi động. Là một thành phố trẻ với dân số hơn 122.000 người, Thunder Bay sở hữu một nền kinh tế vững chắc với các ngành công nghiệp trọng điểm như khai khoáng, chế tạo, vận chuyển và y tế.