Tết Trung thu, các loại hồng đặc sản vào mùa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, khoảng 1 tháng nay, tại các chợ và điểm bán lẻ ở Hà Nội, nhiều loại hồng tươi, trái đỏ được bày bán. Phổ biến là loại hồng giòn chín sớm, hồng ngâm không hạt… được nhiều người lựa chọn bởi trái giòn, ngọt, dễ ăn.

Người dân chọn mua hồng giòn để bày mâm ngũ quả Tết Trung thu, sáng 25-9 tại chợ Dương Nội (TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Hôm nay (25-9) cũng là thời điểm nhu cầu mua hồng tăng cao khi nhiều gia đình mua hoa trái về cúng rằm, tặng quà, bày mâm ngũ quả dịp Tết Trung thu.

Tại Hà Nội, sáng nay, mức giá hồng dao động tùy loại và thương hiệu. Trong đó, hồng giòn Mộc Châu có giá trung bình 30.000-35.000 đồng/kg, hồng lai 25.000 đồng/kg.

Riêng các loại hồng đặc sản không bán ở chợ đại trà của Hà Nội, mà chủ yếu ở các shop đặc sản hoặc bán trong phạm vi hẹp của địa phương. Chẳng hạn, loại hồng Gia Thanh bán tại khu vực Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) hiện có giá trung bình 40.000 đồng/kg và tại Hà Nội là 50.000-60.000 đồng/kg.

Nhiều vùng chuyên canh miền núi phía Bắc có truyền thống hàng chục năm bảo tồn các giống hồng đặc sản. Đầu tiên phải nhắc tới giống hồng ngâm không hạt Xuân Vân ở Tuyên Quang, bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 8 âm lịch và kéo dài khoảng 50 ngày.

Đặc sản hồng Xuân Vân. Ảnh: TRƯỜNG AN

Hiện xã Xuân Vân có gần 40ha hồng đặc sản, năng suất bình quân khoảng 6 tấn/ha, cho nguồn thu khoảng 120-150 triệu đồng/ha.

Trước khi đem bán, hồng được ngâm để loại bỏ vị chát. Ảnh: THU PHƯƠNG

Giá hồng Xuân Vân hiện bán tại vườn khoảng 40.000-75.000 đồng/kg, tùy theo độ già của cây, tương ứng với độ ngọt của trái. HTX Nông lâm nghiệp Xuân Vân cho biết, sản phẩm hồng ngâm Xuân Vân đã được cấp nhãn hiệu tập thể năm 2018 và OCOP 3 sao năm 2023.

Tiểu thương đến tận xã Xuân Vân mua hồng đặc sản, đóng thùng rồi chở đi giao cho các mối. Ảnh: TRƯỜNG AN

Đặc sản hồng Xuân Vân chín trĩu cành, mùa thu năm 2026. Clip: TRƯỜNG AN

Còn tại tỉnh Phú Thọ, hồng Gia Thanh từ lâu đã trở thành thương hiệu, được trồng tập trung ở xã Dân Chủ. Vụ thu hoạch diễn ra trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8 âm lịch.

Đặc sản hồng Gia Thanh (tinh Phú Thọ). Ảnh: HÁN BÌNH

Bà Nguyễn Thị Hường, một chủ hộ ở xã Dân Chủ cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi nên hồng Gia Thanh sai trái, mẫu mã đẹp hơn năm trước. Nhiều hộ gia đình sở hữu gần 100 gốc. Mỗi vườn như vậy thu hoạch được 7-8 tấn.

Giá hồng Gia Thanh bán tại vườn hiện dao động 35.000-40.000 đồng/kg và tăng gấp 1,5-2 lần tại thị trường Hà Nội.

Người dân ở xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ) chăm sóc cây hồng cả năm để thu hoạch vào mùa Trung thu. Ảnh: HÁN BÌNH

Theo UBND xã Dân Chủ, xã xác định cây hồng là cây chủ lực, định hướng duy trì hơn 198ha hiện có. Sản phẩm hồng không hạt Gia Thanh được cấp nhãn hiệu tập thể, OCOP 4 sao và tem truy xuất nguồn gốc.

Thu hoạch hồng chín tại các vườn ở xã Dân Chủ. Ảnh: HÁN BÌNH

Ở miền Bắc còn có các loại hồng khác như hồng da tre (trồng ở khu vực Đồng Hỷ và Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên), hồng Bảo Lâm (ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng), hồng lồng đèn Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình). Nhiều nhất là hồng giòn Mộc Châu tại tỉnh Sơn La.

Hồng da tre ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: NGUYỄN YẾN