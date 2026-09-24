Tết Trung thu ấm áp của bệnh nhi ở TP.HCM

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương”, mang đến niềm vui, những món quà Trung thu cho hàng nghìn bệnh nhi nội trú, ngoại trú, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chuỗi hoạt động “Vầng trăng yêu thương”, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trao tặng hơn 5.000 phần quà, hơn 3.000 phần lì xì cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú, đồng thời hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng chi phí điều trị cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua bệnh tật, sớm trở về bên gia đình.

Điểm nhấn chương trình là không gian Trung thu với nhiều gian hàng trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo, chụp hình lấy liền, trang trí khung ảnh, ăn uống, kẹo bông gòn, bắp rang bơ và đổi quà, tạo sân chơi vui tươi, nhiều màu sắc cho các em.

Phụ huynh và bệnh nhi chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ vui trung thu. Đây là khoảng thời gian để các em và gia đình tạm gác lại nỗi lo toan bệnh tật để cùng hoà vào mùa trung thu ấm áp, nghĩa tình.

“Tôi cảm thấy chương trình vô cùng ý nghĩa, từ hôm qua bé nhà tôi đã rất háo hức khi nghe mẹ nói có chương trình vui Trung thu. Thấy con cười đùa, vui vẻ tôi cũng ấm lòng hơn, mong con không cảm thấy thiệt thòi so với những bạn bè đồng trang lứa ngoài kia”, một phụ huynh cho hay.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bệnh nhi cũng được trải qua mùa Trung thu ý nghĩa với chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” với nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, chương trình được bệnh viện tổ chức định kỳ hàng năm. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp người bệnh và thân nhân có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp trong những ngày ở bệnh viện.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện trao tặng bánh Trung thu đến người bệnh đang điều trị nội trú, mỗi phần gồm 2 bánh, đồng thời trao 1.200 phần cháo chay, trong đó 1.000 phần dành tặng người bệnh và thân nhân, 200 phần dành tặng nhân viên y tế.

Các bệnh nhi hào hứng hoá thân thành những “nghệ sĩ nhí” khi tham gia múa lân.

Người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế cùng tham gia tạo nên một không gian Trung thu gần gũi, ấm áp ngay giữa bệnh viện.

Bệnh nhi tham gia bốc thăm trúng thưởng cùng với chú Cuội và chị Hằng.

Trong ngày Trung thu đặc biệt tại bệnh viện, tiếng cười, những món quà và sự sẻ chia đã mang đến cho các em khoảnh khắc tuổi thơ thật ý nghĩa. Đây cũng là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em điều trị tốt hơn, sớm khỏe lại, trở về với gia đình.