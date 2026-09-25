Tết thiếu nhi ở làng Văn Hội: Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ đêm Trung thu

Trung thu từ lâu đã trở thành dịp được trẻ nhỏ mong chờ. Không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo hay những chiếc đèn đủ màu sắc, đây còn là khoảng thời gian để các em được cùng bạn bè vui chơi, hòa mình vào không khí lễ hội và lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ.

Tại đình làng Văn Hội, xã Thường Tín, Hà Nội, không khí ấy càng trở nên rộn ràng khi đông đảo các em nhỏ cùng gia đình có mặt để đón Trung thu.

Từ chiều tối, các em đã háo hức chuẩn bị những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Có em cầm đèn ông sao, có em mang theo những chiếc đèn nhiều hình dáng khác nhau. Khi đoàn rước đèn bắt đầu, tiếng cười nói của trẻ nhỏ khiến không gian làng quê trở nên náo nhiệt hơn ngày thường.

Hoạt động được các em mong chờ nhất có lẽ là màn múa lân. Những chú lân nhiều màu sắc xuất hiện trong tiếng trống rộn ràng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

Từ những em bé còn được người lớn bế trên tay đến các bạn nhỏ đã có thể tự mình chạy nhảy, tất cả đều chăm chú hướng mắt về phía đoàn múa lân. Tiếng trống lúc rộn ràng, lúc dồn dập hòa cùng tiếng reo hò, tiếng cười khiến sân đình trở thành một không gian đầy sức sống.

Màn múa lân khiến không khí Trung thu tại đình làng Văn Hội trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Khi tiếng trống lân vang lên dồn dập, những chú lân nhiều màu sắc lần lượt xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

Với trẻ nhỏ, một buổi tối Trung thu có thể không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần được cầm trên tay chiếc đèn yêu thích, được chạy nhảy cùng bạn bè, xem múa lân và nghe tiếng trống hội cũng đủ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Những em bé được bố mẹ chuẩn bị cho những bộ trang phục thật đẹp và phù hợp trong dịp Tết Trung thu để vui chơi cùng các bạn.

Người dân trao tay món quà dành tặng các em nhỏ trong dịp Tết thiếu nhi.

Khi những chiếc đèn lồng thắp sáng từng con đường làng, từng góc sân đình, tiếng trống múa lân vang lên giữa tiếng cười của trẻ nhỏ, Trung thu dường như trở về đúng với ý nghĩa giản dị vốn có: một ngày hội dành cho thiếu nhi.

Màn múa lửa cực kỳ ấn tượng đến từ các "búp măng non" làng Văn Hội.

Không khí vui chơi tại đình làng Văn Hội cũng cho thấy nét đẹp của những hoạt động Trung thu truyền thống ở các làng quê. Những trò chơi và hoạt động quen thuộc giúp trẻ nhỏ có thêm một khoảng thời gian được vui chơi cùng nhau, thay vì chỉ đón Trung thu qua những món quà.

Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, những buổi tối Trung thu giản dị như vậy vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Các em được tự tay cầm chiếc đèn lồng, được hòa vào đoàn rước đèn, cùng bạn bè reo hò trước màn múa lân và tận hưởng trọn vẹn một đêm hội dành riêng cho mình.

Có lẽ nhiều năm sau, khi lớn lên, các em vẫn sẽ nhớ về một đêm Trung thu với tiếng trống lân rộn ràng, ánh đèn lung linh và những tiếng cười vang lên trong sân đình. Bởi với trẻ nhỏ, tuổi thơ đôi khi được tạo nên từ chính những khoảnh khắc rất đỗi bình dị như thế.

(Ảnh: Vũ Đăng Quang)