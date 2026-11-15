Tết thiết thực, tri ân người lao động Thành phố mang tên Bác

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027 cho đoàn viên, người lao động. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Với phương châm "Không để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào không có Tết", các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động chăm lo Tết thiết thực, linh hoạt, toàn diện.

Từ sự đồng hành sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố đến sự chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn cơ sở và doanh nghiệp, hàng triệu người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đón một cái Tết 2027 trọn vẹn, nghĩa tình.

Những điểm sáng trong chiến lược chăm lo Tết toàn diện

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thái Quang cho biết: Để chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm xây dựng kế hoạch với phương châm “Đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thiết thực, hiệu quả, không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết”. Định hướng này được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức công đoàn phấn đấu bảo đảm 100% người lao động khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hình thức hỗ trợ.

Trong đó, trọng tâm ưu tiên hướng đến khoảng 370.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như người lao động mất việc, giảm việc làm, thu nhập thấp, bị nợ lương, tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... Mức hỗ trợ thông thường tối đa là 1 triệu đồng/người. Các trường hợp đặc biệt khó khăn được xem xét mức hỗ trợ tới 2 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của tổ chức Công đoàn Thành phố trong chăm lo Tết 2027 chính là giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ lương, thưởng của người sử dụng lao động theo quy định pháp luật.

Niềm vui của người lao động thành phố mang tên Bác mỗi dịp Tết đến, xuân về. (Ảnh: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh)

Thực tế cho thấy, việc đặt nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động và chi trả lương, thưởng lên hàng đầu trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết mang ý nghĩa chiến lược và thực tiễn sâu sắc. Đó là giữ vững "gốc" tài chính, nguồn lực thiết yếu nhất giúp người lao động trang trải chi phí đi lại, sắm sửa và chăm lo cho gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nếu không bảo đảm được điều này, mọi hoạt động chăm lo khác dù mang ý nghĩa hỗ trợ, động viên tinh thần lớn đến đâu cũng khó lòng khỏa lấp được thiệt thòi của người lao động.

Bên cạnh đó, cuối năm luôn là thời điểm nhạy cảm trong quan hệ lao động. Việc doanh nghiệp chậm lương, nợ thưởng hay cắt giảm đột ngột thường là ngòi nổ dẫn đến đình công hay ngừng việc tập thể tự phát. Do đó, công tác giám sát kịp thời đóng vai trò then chốt trong việc hóa giải xung đột, giữ vững ổn định an ninh trật tự và củng cố môi trường đầu tư trên địa bàn.

Điểm mới năm nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động thương lượng, vận động doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng sớm, ứng trước một phần lương/thưởng trong tháng 12 để người lao động chủ động lo Tết.

Cùng với việc chăm lo trực tiếp cho 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết này, Công đoàn Thành phố còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực, mang thương hiệu riêng của tổ chức Công đoàn. Có thể kể tới: chương trình "Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng" dự kiến diễn ra ở 9 điểm trên địa bàn cùng phần quà trị giá 1 triệu đồng kết hợp không gian văn nghệ ấm áp tại các khu nhà trọ, khu lưu trú.

“Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” hỗ trợ thiết thực cho 10.000 đoàn viên với những “Gian hàng 0 đồng” và nhiều hàng hóa có giá ưu đãi; Chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" hỗ trợ 5.000 vé xe khách, 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố còn tổ chức các “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, “Tết không xa nhà”, chăm lo cho người lao động ở lại Thành phố và người phải trực, làm việc trong dịp Tết.

Điểm nhấn nổi bật trong đợt chăm lo Tết năm nay là việc áp dụng triệt để chuyển đổi số. Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện chi chuyển khoản trực tiếp 1 triệu đồng/người cho khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không chỉ bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời mà còn giúp dòng tiền hỗ trợ đến tay người lao động nhanh chóng nhất.

Khi doanh nghiệp và công đoàn chung một nhịp chăm lo người lao động

Không khí chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rộn ràng từ rất sớm. Không chỉ ở cấp thành phố, khí thế chăm lo Tết đã lan tỏa mạnh mẽ đến tận cơ sở, với nhiều cách chăm lo sáng tạo, linh hoạt từ các cấp công đoàn.

Thực tiễn cho thấy, sự thành công của chuỗi hoạt động chăm lo Tết không chỉ đến từ chủ trương lớn mà còn nhờ sự năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn cơ sở bám sát thực tiễn đời sống công nhân.

Công đoàn phường Bến Thành trao quà Tết tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Công đoàn phường Bến Thành)

Tại phường Bến Thành, địa bàn trung tâm thương mại, dịch vụ với phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với biến động lao động thường xuyên, Chủ tịch Công đoàn phường Huỳnh Vĩnh Lâm chia sẻ: Dẫu nhân lực còn hạn chế nhưng tổ chức công đoàn phường luôn nỗ lực trong kết nối các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, huy động các nguồn lực để chăm lo chu đáo cho hàng nghìn đoàn viên, người lao động khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, từ việc tổ chức Giải bóng đá "Mừng Xuân-Mừng Đảng" gây quỹ chăm lo Tết, cho đến các bữa cơm tất niên, gian hàng giảm giá và những chuyến thăm hỏi ân cần đến công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng trực đêm Giao thừa Tết 2026 đã để lại dư âm đẹp trong lòng người dân thành phố.

Dịp Tết 2027, bên cạnh các hoạt động chăm lo theo kế hoạch chung của Liên đoàn Lao động Thành phố, công đoàn phường Bến Thành tập trung triển khai ba nội dung trọng tâm: Phối hợp Cung Văn hóa Lao động tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" với các gian hàng "0 đồng" và giảm giá giúp người lao động tiết kiệm chi phí; phối hợp tổ chức "Bữa cơm tất niên" ấm cúng tại nơi làm việc; huy động nguồn lực xã hội hóa để trực tiếp thăm hỏi, trao quà cho các trường hợp đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn.

Không chỉ ở công đoàn phường, xã, mà tại các doanh nghiệp, kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động cũng đang được tích cực triển khai. Ở các doanh nghiệp lớn với hàng nghìn lao động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở đã tạo nên những "mùa vàng" phúc lợi cho người lao động.

Tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (Củ Chi), công tác chăm lo Tết cho người lao động luôn được Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở phối hợp triển khai đồng bộ, thiết thực và chu đáo.

Công ty TNHH Việt Nam Samho tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, lao động. (Ảnh: Công ty TNHH Việt Nam Samho)

Tiếp nối mức phúc lợi ổn định từ các năm trước, người lao động Công ty tiếp tục được hưởng mức thưởng Tết tương đương năm trước, bao gồm 100% lương cơ bản kèm theo phụ cấp đặc biệt. Đáng chú ý, trước khi đưa ra quyết định, Công đoàn đã tổ chức hai buổi lấy ý kiến rộng rãi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động về phương án nhận thưởng.

Do lịch nghỉ Tết trùng vào thời điểm đầu tháng trong khi kỳ lương cố định của công ty vào ngày 10 hàng tháng, công đoàn chủ động kiến nghị doanh nghiệp xem xét trả lương sớm và ứng trước 50% tiền thưởng, giúp công nhân chủ động nguồn tài chính sắm sửa dịp Tết.

Ngoài phần quà Tết trị giá 300.000 đồng/người từ Công ty và 500.000 đồng/đoàn viên từ Công đoàn, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo còn nhận được mức hỗ trợ riêng từ 300.000-500.000 đồng/người.

Đặc biệt, vào chiều 29 Tết, Công đoàn Công ty phối hợp doanh nghiệp và công đoàn xã Bình Mỹ thành lập các tổ công tác đến tận phòng trọ (dự kiến khoảng 60 đoàn viên) thăm hỏi, trao tặng những phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho công nhân ở lại đón Tết xa quê. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ vé xe hai chiều (tối đa 1 triệu đồng/người)…

Chia sẻ về chuỗi hoạt động này, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho Nguyễn Thanh An cho biết, bên cạnh các món quà, việc tổ chức "Tết sum vầy", bữa cơm tất niên ấm cúng ngày cuối năm chia tay người lao động trước khi về nghỉ Tết, hội thao xuân hay trang trí tiểu cảnh chính là thông điệp tri ân sâu sắc, động viên và gắn kết người lao động sau một năm đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Nhờ những nỗ lực chăm lo toàn diện đó, tỷ lệ người lao động quay trở lại xưởng làm việc sau kỳ nghỉ Tết luôn đạt mức tuyệt đối 100%.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food phối hợp công đoàn cơ sở tổ chức xe đưa đón hai chiều đưa công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Công ty Cổ phần Sài Gòn Food)

Tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc), công tác chăm lo Tết cho người lao động luôn được doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn chú trọng triển khai với nhiều chính sách toàn diện, thiết thực. Theo đó, dịp Tết năm 2027, bình quân mỗi người lao động tại đây dự kiến nhận mức thưởng Tết tương đương 2 tháng lương. Riêng công nhân trực tiếp sản xuất có tay nghề cao hoặc đạt danh hiệu thi đua có thể nhận mức thưởng gần 3 tháng lương.

Bên cạnh đó, Công ty còn chi thưởng thâm niên (tùy theo số năm gắn bó), với mức cao nhất lên tới 9,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, Công ty áp dụng thêm chính sách thưởng đơn giá trong tuần đầu tiên đi làm sau Tết (với mức thưởng 150% đơn giá) nhằm khích lệ tinh thần và thu hút công nhân quay lại xưởng sản xuất đúng hạn.

Nhằm chia sẻ gánh nặng đi lại, Sài Gòn Food tiếp tục duy trì chương trình đưa, đón người lao động và gia đình về quê đón Tết bằng xe giường nằm chất lượng cao, hỗ trợ 100% kinh phí cho cả hai lượt đi và về (kể cả những tuyến đường xa nhất tại các tỉnh miền núi phía bắc). Đối với những công nhân không có điều kiện về quê, lãnh đạo Công ty và Công đoàn trực tiếp đến tận phòng trọ thăm hỏi, chúc Tết, trao tặng quà cùng các sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất.

Chia sẻ về triết lý quản trị, bà Trần Thị Kiều Oanh, Giám đốc Nhân sự Công ty cho biết: "Chúng tôi nhận thức rất rõ tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chính là đội ngũ 1.400 cán bộ, công nhân viên. Nhiều năm qua, Công ty luôn dành nguồn lực chăm lo chu đáo cho đội ngũ, nhất là 1.000 lao động trực tiếp. Đồng thời tạo mọi điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động, cùng chung chí hướng chăm lo tốt nhất cho nguồn nhân lực".

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, thiếu hụt lao động, chính những chính sách chăm lo chu đáo và nghĩa tình này là chiếc cầu nối bền chặt nhất giúp Sài Gòn Food giữ chân người lao động gắn bó lâu dài.