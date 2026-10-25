Tết Raya của đồng bào Chăm An Giang lan tỏa giữa lòng Hà Nội

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tái hiện Tết Raya vào sáng 25/10, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm Islam.

Các nghi thức được giới thiệu từ bữa ăn Suhoor trong tháng Ramadan, thời khắc xác định trăng non báo hiệu ngày lễ, đến hoạt động tại thánh đường và nghi thức “Maaf” - bắt tay, ôm nhau để hóa giải những giận hờn, trao gửi sự tha thứ và yêu thương.

Việc tái hiện Tết Raya và chương trình "Bản tình ca làng Chăm” mang đến cho du khách cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. Ảnh: BTC

Thông qua các hoạt động tái hiện, Tết Raya không chỉ hiện lên với không khí đoàn tụ, vui tươi mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, sự gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa được đồng bào Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cùng với đó, chương trình nghệ thuật “Bản tình ca làng Chăm” mang đến không gian âm nhạc giàu bản sắc với các tiết mục múa, dân ca và những ca khúc như “Về thăm cô gái làng Chăm”, “Làng Chăm bên dòng sông Hậu”, “Raya yêu thương”.

Các hoạt động trải nghiệm nghề dệt, tìm hiểu trang phục truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc trưng cũng góp phần giúp du khách cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của cộng đồng Chăm ở An Giang.

Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa của đồng bào Chăm Islam, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm để công chúng hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Qua đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Gian trưng bày mặt hàng truyền thống của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang thu hút người dân. Ảnh: BTC

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong ngày Tết Raya Aidil Fitri và chương trình nghệ thuật “Bản tình ca làng Chăm”. Ảnh: BTC

Du khách thưởng thức ẩm thực Tết Raya Aidil Fitri. Ảnh: BTC

Người dân thưởng thức món ăn truyền thống của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang tại không gian Làng Văn hóa. Ảnh: BTC