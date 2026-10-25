Tết Raya Aidil Fitri, nét đẹp văn hóa của người Chăm Islam

Sau một tháng Ramadan, đồng bào Chăm Islam đón Tết Raya Aidil Fitri trong niềm vui và sự háo hức. Những bộ trang phục đẹp được chuẩn bị, các gia đình cùng nhau đón chờ ngày lễ với mong ước bình an, hạnh phúc.

Trong ngày đầu tiên của Tết Raya, những người đàn ông Chăm Islam mặc trang phục truyền thống, cùng nhau đến thánh đường thực hiện nghi lễ cầu nguyện, hướng đến những điều tốt đẹp cho gia đình và cộng đồng.

Tại thánh đường, các tín đồ xếp thành từng hàng ngay ngắn, thực hiện nghi thức làm lễ.

Không khí trang nghiêm thể hiện lòng thành kính và tinh thần gắn kết của cộng đồng trong ngày lễ quan trọng.

Sau nghi thức cầu nguyện, ông Khotib thực hiện phần giảng đạo, nhắc lại giáo lý và ý nghĩa của ngày Raya, khuyên mọi người biết tha thứ, yêu thương nhau và tiếp tục thực hành những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Sau buổi lễ tại thánh đường, mọi người tìm đến nhau để chúc mừng ngày Raya và trao lời “Maaf”, lời xin tha thứ cũng như sự rộng lòng tha thứ cho nhau.

Một cái bắt tay hay cái ôm thân tình trở thành biểu tượng đẹp của sự hòa giải và gắn bó cộng đồng.

Sau nghi lễ, mọi người trở về nhà trong niềm vui ngày Tết. Các thành viên trong gia đình quây quần, cùng chuẩn bị những món ăn truyền thống để đón người thân và khách quý.

Trong những ngày Raya, người thân tìm đến nhau, hàng xóm ghé thăm, những người đi xa trở về.

Những mâm bánh, món ăn được chuẩn bị chu đáo, cùng lời mời thân tình và câu chuyện đời thường tạo nên không khí ấm áp trong mỗi mái nhà.

Bữa cơm ngày Raya không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực mà còn là thời khắc các thành viên chia sẻ niềm vui và vun đắp tình thân.

Một nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Chăm Islam An Giang là phong tục tổ chức đám cưới trong ba ngày Tết Raya. Hoạt động này góp phần làm không khí ngày lễ thêm vui tươi, đồng thời tạo cơ hội để người thân, bạn bè và cộng đồng cùng gặp gỡ, chúc phúc cho đôi trẻ.

Đồng bào cùng nhau hát bài Raya yêu thương.

Tết Raya Aidil Fitri không chỉ là ngày lễ của đức tin mà còn là dịp nhắc nhớ về cội nguồn, tình thân và trách nhiệm gìn giữ truyền thống. Sự tiếp nối của các thế hệ góp phần duy trì những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam trong đời sống đương đại.

Thông qua hoạt động tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa của đồng bào Chăm Islam An Giang. Từ nghi lễ cầu nguyện đến lời “Maaf”, từ mâm cơm sum họp đến những cuộc gặp gỡ thân tình, Tết Raya gửi gắm thông điệp về sự tha thứ, đoàn tụ, yêu thương và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.