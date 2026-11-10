Tết Quân - Dân năm 2027: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cơ sở

Chiều 10/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến về nội dung, cách thức tổ chức các công trình, phần việc; đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ, thiết thực.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc Khmer và học sinh vượt khó học giỏi.

Thượng tá Huỳnh Minh Tửng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, báo cáo về phân công lực lượng thực hiện các công trình, phần việc tại 4 xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi.

Theo kế hoạch, các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tập trung vào những công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh; vệ sinh, chỉnh trang đường làng, xóm ấp, trường học; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gian hàng 0 đồng, thi gói bánh tét, cắt tóc miễn phí…

Lễ ra quân thực hiện chuỗi hoạt động sẽ diễn ra vào sáng 26/11/2026, tại trụ sở Đảng uỷ xã An Trạch (ấp Thành Trưởng, xã An Trạch).

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau), đóng góp ý kiến.

Thượng tá Đinh Hải Đăng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB46, góp ý để thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc, mang đến mùa Tết ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ; rà soát kỹ từng công trình, phần việc, xác định rõ nội dung, tiến độ và lực lượng thực hiện.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, hậu cần, phương tiện và lực lượng.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh ý nghĩa của Tết Quân - Dân.

“Mỗi công trình, phần việc không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân. Qua đó, tiếp tục lan toả phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân”, Đại tá Trần Quốc Dẹn nhấn mạnh.

Theo đó, đồng chí Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, quá trình thực hiện phải đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chấp hành pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương./.