Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 và các đồng chí: Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân Dân tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Dư Minh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tết Quân Dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trước buổi lễ.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân Dân tỉnh và Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tết Quân Dân tỉnh Cà Mau, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, chương trình Tết Quân Dân năm 2027 diễn ra từ ngày 18/1 đến 26/1/2027 tại 4 xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi.

Với 6 nhóm công trình, phần việc có tổng kinh phí thực hiện khoảng 59 tỷ đồng, chương trình năm nay không chỉ có những hoạt động vui Xuân, đón Tết, mà còn tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực nhất của người dân nông thôn và vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham dự buổi lễ.

Về hạ tầng giao thông và chiếu sáng, lực lượng vũ trang cùng các đơn vị phối hợp sẽ sửa chữa, nâng cấp 26 tuyến đường giao thông nông thôn, xây mới 14 cây cầu và lắp đặt 400 bộ đèn “Thắp sáng đường quê”. Các công trình này sẽ giúp diện mạo nông thôn thêm khởi sắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Cùng với đầu tư hạ tầng, vấn đề nước sạch sinh hoạt cũng được quan tâm thông qua việc xây dựng 4 trạm cấp nước sạch tập trung, hỗ trợ 10 giếng khoan và trao tặng 50 máy lọc nước.

Nguồn lực chương trình còn dành một phần để nâng cấp, trùng tu một số di tích lịch sử trên địa bàn, góp phần bảo tồn giá trị văn hoá và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (hàng đầu, bìa trái) và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ.

Đặc biệt, công tác chăm lo an sinh xã hội được triển khai với quy mô lớn. Dự kiến xây dựng và bàn giao hơn 100 căn nhà Đại đoàn kết cho những hộ hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 lượt người dân.

Bên cạnh đó, hơn 3.500 suất quà sẽ được trao đến các gia đình chính sách và những đối tượng cần hỗ trợ; 100 chiếc xe đạp cùng hơn 250 suất học bổng được dành tặng học sinh vượt khó hiếu học, tiếp thêm động lực để các em đến trường.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân Dân tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân Dân tỉnh, nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động tại 4 xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi mang ý nghĩa thiết thực trong việc tri ân, chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

“Tết Quân Dân là chương trình giàu tính nhân văn, vừa gắn kết việc đón Tết cổ truyền với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ vững quốc phòng - an ninh ở cơ sở”, đồng chí Ngô Vũ Thăng khẳng định.

Để các công trình, phần việc đạt hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, xét chọn đúng đối tượng thụ hưởng, tuyệt đối tránh hình thức hay lãng phí.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực trong điều phối, đôn đốc thực hiện và làm nòng cốt trong công tác dân vận. Cấp uỷ, chính quyền các xã cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ, duy tu để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài sau bàn giao.

Ngay tại lễ xuất quân, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn cho các địa phương; đồng thời trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết, tặng 20 suất quà cho hộ khó khăn cùng 25 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 40 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường và cầu giao thông nông thôn cho 4 xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi. (Ảnh: PHÚ QUANG)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng và Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cùng 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã An Trạch.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trao bảng tượng trưng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho 4 xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Thu Tư trao hỗ trợ 12 căn nhà tình thương, 1 căn nhà tình nghĩa và 2 cầu giao thông nông thôn (tổng trị giá 1,03 tỷ đồng) cho 4 xã thụ hưởng.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hồ Quý Nhi và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 cây cầu, 2 căn nhà, 800 suất quà (trị giá 1 tỷ đồng) cùng 8 mô hình phát triển sản xuất, 100 suất quà (trị giá 3,8 tỷ đồng) cho đại diện Ban Tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em và Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 15 Liêu Chí Tài trao 10 chiếc xe đạp (trong tổng số 20 chiếc) cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã An Trạch.