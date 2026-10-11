Tết Nguyên đán Đinh Mùi nghỉ 7 ngày, Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày

Đối với lịch nghỉ Tết âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Đồng thời do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2027 gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 dương lịch (tức mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi), bao gồm 05 ngày nghỉ Tết âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định, gồm ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 04 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 02 ngày nghỉ hằng tuần).

Bộ Nội vụ lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ quy định phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân; trong đó, lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp được chọn 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027, phải thông báo trước 30 ngày

Đối với người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ nêu rõ người sử dụng lao động sẽ thực hiện các phương án nghỉ.

Về nghỉ tết Âm lịch năm 2027, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau: Nghỉ 01 ngày cuối năm Bính Ngọ và 04 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 02 ngày cuối năm Bính Ngọ và 03 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày, bao gồm: ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày 01/9/2027 hoặc 03/9/2027 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.