Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 như sau:

Theo đó, tại tiểu mục 1 Mục III Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 nêu rõ thăm tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Dự kiến mỗi người lao động được nhận 2.000.000 đồng tiền mặt và phần quà 500.000 đồng theo Kế hoạch 56, cụ thể khi thuộc trường hợp nào? Ảnh minh họa

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán... Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật);

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 thì người lao động được nhận 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật (mức dự kiến) nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp;

- Làm việc tại công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động;

- Nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp;

- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

- Làm việc ở vùng sâu - vùng xa;

- Thuộc ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán.

Tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tạm ứng tiền lương như sau:

Tạm ứng tiền lương 1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. 2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương. 3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Theo đó, ngoài những trường hợp bắt buộc phải ứng lương thì người lao động được thỏa thuận với người sử dụng lao động ứng trước lương để nghỉ Tết mà không bị tính lãi với số tiền ứng trước.

Như vậy, nếu người lao động có thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc ứng lương trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và người sử dụng lao động đồng ý thì người lao động được ứng lương trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 .

Tuy nhiên, đây không phải quy định bắt buộc nên người sử dụng lao động có thể đồng ý hoặc không đồng ý việc cho ứng lương trước Tết.