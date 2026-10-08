Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Ai thuộc trường hợp sau sẽ được nhận đến 2.000.000 đồng tiền mặt

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của tổ chức công đoàn ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực và làm việc trong những ngày Tết. Các đơn vị tập trung đông công nhân, có thành tích sản xuất, kinh doanh tốt, cùng những địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa cũng được đưa vào danh sách ưu tiên thăm hỏi, hỗ trợ và động viên.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đến thăm, tặng quà và chúc Tết người lao động tại các địa bàn, đơn vị có nhiều trường hợp khó khăn.

Mức chi dự kiến cho mỗi suất quà là 2,5 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn sẽ tham mưu tổ chức các đoàn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/suất.

Mức chi dự kiến cho mỗi suất quà là 2,5 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Ảnh minh họa.

Tại địa phương, liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn và tổng công ty được khuyến khích huy động thêm nguồn xã hội hóa. Nếu sử dụng nguồn tài chính công đoàn, mức chi tối đa là 1,35 triệu đồng/suất và ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản người lao động.

Công đoàn cơ sở cũng được đề nghị đẩy mạnh vận động doanh nghiệp đồng hành trong các hoạt động chăm lo Tết, trong đó khuyến khích trao quà cho toàn bộ đoàn viên nếu điều kiện thực tế cho phép.

Các hoạt động quen thuộc như “Tết Sum vầy” sẽ tiếp tục được tổ chức, kết hợp với chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp có đông người lao động.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” theo hình thức trực tiếp sẽ được Tổng Liên đoàn tổ chức tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trước, sau đó triển khai rộng hơn tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến vẫn được duy trì nhằm tạo thêm kênh tiếp cận thuận tiện cho đoàn viên và người lao động.

Đây là món quà tinh thần quan trọng với người lao động. Ảnh minh họa.

Công đoàn tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ phương tiện, giúp công nhân làm việc xa quê có điều kiện trở về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi, phục vụ đoàn viên, người lao động về quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Các liên đoàn lao động địa phương được đề nghị chủ động triển khai những chương trình như “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn”, qua đó hỗ trợ người lao động có hành trình về quê an toàn, thuận tiện.

Đối với những người không thể về quê do yêu cầu công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc không đủ khả năng chi trả chi phí đi lại, chương trình “Tết không xa nhà” sẽ được tổ chức tại các khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp, giúp người lao động vẫn có không khí đón Tết và cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia.

Hoạt động này nhằm duy trì không khí Tết cho những công nhân phải ở lại nơi làm việc, đồng thời tăng cường các chương trình thăm hỏi, động viên để người lao động vẫn nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong dịp đoàn viên.

Công tác chăm lo Tết cũng được gắn với việc bảo vệ quyền lợi về tiền lương và điều kiện làm việc. Các cấp công đoàn được yêu cầu đẩy mạnh đối thoại với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, thời gian nghỉ Tết, tiền lương, thưởng Tết và phương án áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ dành cho người lao động cũng cần được chú trọng, đặc biệt tại những doanh nghiệp có dấu hiệu chậm trả lương, nợ thưởng hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động vào thời điểm cuối năm.

Theo kế hoạch, kinh phí chăm lo Tết sẽ được huy động từ nhiều nguồn, gồm tài chính công đoàn, nguồn xã hội hóa, sự hỗ trợ của địa phương, ngành và doanh nghiệp. Số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tối đa không quá 12% tổng số đoàn viên. Riêng tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai, tỷ lệ này được nâng lên nhưng không vượt quá 15%.

Đối với nguồn xã hội hóa, số người lao động được hỗ trợ không bị giới hạn, qua đó mở rộng khả năng huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng, nhất là tại các địa bàn tập trung đông công nhân và người lao động.