Căn cứ vào Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Tết Nguyên đán 2027: Lì xì chúc mừng năm mới cho Đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Kế hoạch 56 như thế nào? Ảnh minh họa

Theo đó, tại tiểu mục 5 Mục V Phần III Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026, nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở như sau:

- Chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày; giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.

- Phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động mừng tuổi, lì xì chúc mừng năm mới, đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc sau nghỉ Tết để tiếp tục lao động sản xuất tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với công đoàn xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội khác tại địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; nắm số lượng đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê đón Tết để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại đơn vị làm việc đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, chu đáo.

- Báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động trước Tết.

- Báo cáo kết quả chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động về công đoàn cấp trên trực tiếp theo quy định.

Như vậy, Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động mừng tuổi, lì xì chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán 2027 cho Đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, căn cứ tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

- Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

+ Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.