Căn nhà kiên cố giúp hộ khó khăn, cận nghèo ổn định cuộc sống tại phường Đồng Phú (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Từ sự tiếp sức kịp thời của chính sách hỗ trợ nhà ở cùng sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm, nhiều hộ gia đình khó khăn, cận nghèo tại phường Đồng Phú (thành phố Đồng Nai) đã thay thế được những căn nhà xuống cấp bằng mái ấm mới khang trang. Niềm vui “an cư” hiện rõ trên từng gương mặt khi người dân không còn nỗi lo mùa mưa nắng, yên tâm lao động vươn lên ổn định cuộc sống và hân hoan đón năm mới ấm cúng hơn.

Căn nhà mơ ước đón năm mới

Gia đình ông Nguyễn Đình Minh ở khu phố Tân Long từng trải qua nhiều năm sống trong cảnh chật vật, thiếu thốn. Thuộc diện hộ cận nghèo và không có đất sản xuất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm thuê thời vụ nên nguồn tiền rất bấp bênh. Những lúc trái gió trở trời hoặc ít việc làm, chi phí sinh hoạt hằng ngày lại trở thành gánh nặng lớn. Căn nhà cũ xuống cấp khiến việc sinh hoạt gặp nhiều bất tiện, nhất là vào mùa mưa nắng.

Bước ngoặt đến với gia đình ông Nguyễn Đình Minh vào tháng 5/2026, khi căn nhà mới được khởi công xây dựng nhờ sự tiếp sức kịp thời từ chính sách hỗ trợ nhà ở của Nhà nước. Với khoản kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng cùng 50 triệu đồng do gia đình chắt chiu, dành dụm góp thêm, ngôi nhà đã hoàn thiện gọn gàng, kiên cố với đầy đủ công năng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 khu bếp. Có chỗ ở ổn định, gia đình ông Minh không còn nỗi lo mỗi khi thời tiết thay đổi, yên tâm làm ăn và chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Ông Nguyễn Đình Minh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nên sinh hoạt rất chật chội và gò bó. Nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền phường, Mặt trận và các cán bộ, chiến sĩ, nay gia đình tôi đã có được ngôi nhà mới rộng rãi, thoáng mát hơn. Từ khi có chỗ ở ổn định, cuộc sống gia đình cũng bớt chật vật. Bản thân tôi sức khỏe yếu nên không đi làm được, nhưng bà xã đi làm thời vụ đều đặn cũng thu nhập được 8 - 9 triệu đồng/tháng, đỡ đần hơn trước rất nhiều. Có nhà cửa kiên cố, việc chăm sóc sức khỏe của tôi cũng thuận tiện và kinh tế gia đình dần ổn định hơn”.

Từ khi có mái ấm mới, tinh thần và động lực vươn lên của gia đình ông Minh càng thêm phấn khởi. Không gian sống thoáng mát, sạch sẽ giúp sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của cả nhà được cải thiện rõ rệt, tạo tâm thế thoải mái để gia đình nỗ lực ổn định cuộc sống. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ đúng lúc cùng tinh thần tự lực vươn lên, đến nay gia đình ông Nguyễn Đình Minh đã chính thức thoát diện hộ cận nghèo.

Gia đình ông Nguyễn Đình Minh, khu phố Tân Long, phường Đồng Phú được hỗ trợ xây căn nhà khang trang đón năm mới. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

“Bây giờ có được chỗ ở rộng rãi, thoải mái như thế này, tôi xin chân thành cảm ơn cán chính quyền địa phương, Quân khu 7 đã giúp đỡ, mạnh thường quân tài trợ cho gia đình. Năm mới sắp đến, gia đình tôi sẽ được đón Tết trong căn nhà mới ấm cúng, khang trang, ấm cúng hơn năm trước”, ông Minh phấn khởi chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quang cũng ở khu phố Tân Long thuộc diện hộ khó khăn. Gia đình có 3 nhân khẩu, vợ chồng ông Quang đều đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm nên không còn khả năng lao động nặng nhọc. Mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày trong nhà chủ yếu trông cậy vào người con trai đi làm nghề cạo mủ cao su thuê trên địa bàn. Dù người con trai luôn chăm chỉ, chịu khó làm lụng, nhưng đồng lương công nhân chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống tằn tiện qua ngày, khiến ước mơ sửa sang lại căn nhà cũ kỹ, xuống cấp của gia đình nhiều năm qua vẫn chưa thể thực hiện.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã kịp thời rà soát và đưa gia đình ông Quang vào diện được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở. Với số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước cùng 40 triệu đồng do gia đình chắt chiu, vay mượn người thân đóng góp thêm, căn nhà mới kiên cố với diện tích 75m² đã được hoàn thiện khang trang, rộng rãi và sạch đẹp. Có được mái ấm vững chãi che nắng che mưa, vợ chồng ông Quang không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão về, sức khỏe và sinh hoạt tuổi già của hai ông bà cũng nhờ vậy mà được bảo đảm hơn.

Ông Nguyễn Văn Quang phấn khởi: “Trước đây cuộc sống gia đình tôi khó khăn, nhà cửa tạm bợ, xuống cấp nên sinh hoạt rất bất tiện. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố như hôm nay, vợ chồng tôi phấn khởi lắm. Giờ có chỗ ở ổn định, rộng rãi và thoải mái rồi, con trai tôi cũng yên tâm đi làm cạo mủ cao su, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn trước rất nhiều”.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Long cho biết: “Thực hiện chủ trương của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, khu phố đã tích cực vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho bà con. Cùng với số vốn đối ứng của gia đình và sự hỗ trợ ngày công miễn phí từ cán bộ, chiến sĩ, các ngôi nhà mới đã hoàn thiện khang trang, kiên cố. Ngoài vận động xây dựng căn nhà cho các hộ khó khăn, chúng tôi phối hợp với Hội Nông dân phường tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Chúng tôi luôn động viên các gia đình sau khi có chỗ ở ổn định cần nỗ lực làm ăn, gìn giữ ngôi nhà bền đẹp. Thời gian tới, Chi bộ và Ban điều hành khu phố sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp còn khó khăn về nhà ở để vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp bà con sớm an cư lạc nghiệp”.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hộ ông Nguyễn Văn Quang (bên trái), khu phố Tân Long được hỗ trợ xây căn nhà khang trang để ổn định đời sống. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Đồng Phú đã vận động và hỗ trợ xây mới 6 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa đạt 520 triệu đồng nhờ sự chung tay đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang. Song song với việc xây mới, địa phương cũng triển khai sửa chữa 6 căn nhà xuống cấp. Nguồn kinh phí này được phân bổ từ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố với 120 triệu đồng cho 3 căn, Quỹ “Vì người nghèo” của phường với 80 triệu đồng cho 2 căn và 50 triệu đồng dành hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 gia đình người có công.

Ông Bùi Văn Tất, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Phú cho biết: Thời gian qua công tác xoác đói giảm nghèo trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo phường cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, địa phương đã nhận được sự chung tay, đóng góp tích cực của các nhà hảo tâm để xây dựng nhiều căn nhà mới cho những hộ còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp người dân có được nơi ăn chốn ở ổn định, khang trang hơn, từng bước vơi bớt gánh nặng và cải thiện chất lượng cuộc sống tại địa phương.

Thời gian qua, phường Đồng Phú luôn xác định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trên tinh thần đó, phường đã triển khai đồng bộ các chính sách chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo cùng các đối tượng yếu thế, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Gia đình ông Nguyễn Đình Minh, khu phố Tân Long, phường Đồng Phú được hỗ trợ xây căn nhà khang trang đón năm mới. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết: Điểm nổi bật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Đồng Phú là sự kết hợp giữa nguồn lực nhà nước với việc huy động sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư. Qua đó, không chỉ hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, UBND phường Đồng Phú tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các trường hợp khó khăn; đồng thời đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, giáo dục và các nhu cầu thiết yếu, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phường Đồng Phú xác định công tác an sinh xã hội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, còn hướng đến tạo nền tảng ổn định cuộc sống lâu dài, bảo đảm người dân được quan tâm, chăm lo và có cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những mái ấm nghĩa tình tại phường Đồng Phú được xây mới và sửa chữa từ sự chung tay của cả cộng đồng không chỉ giúp các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, còn mang đến niềm vui trọn vẹn khi người dân được đón năm mới trong những ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn.