Tết Đoàn Viên Vietkids 2027: Người đứng sau chương trình nghệ thuật đầu năm

Hệ thống Giáo dục Vietkids là thương hiệu mầm non quy mô lớn tại Thanh Hóa, từng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu. Ngoài giờ học trên lớp, trường tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ như ca hát, MC nhí, tiếng Anh, biểu diễn kịch và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Qua đó, nhà trường muốn rèn cho trẻ sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, lòng biết ơn và cảm nhận về cái đẹp.

Ông Nguyễn Minh Tú, đại diện Ban lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Vietkids

Những đêm diễn Vietkids duy trì qua nhiều năm

Nổi bật trong số này là tuần lễ thời trang thường niên dịp 20/10. Năm 2023, chương trình mang chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức phi lợi nhuận, là lời gửi yêu thương của các bé tới bà và mẹ. Khách mời gồm Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, nhà thiết kế Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, danh hài Hiệp Vịt, Lê Thị Dần cùng hàng trăm mẫu nhí.

Năm 2025, “VietKids Junior Fashion 2025” tiếp tục chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với 195 thí sinh nhí vượt qua các vòng sơ khảo. Ban giám khảo đêm chung kết có á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng và MC Thảo Vân.

Tháng 10 vừa qua là đêm chung kết Vietkids Junior Fashion Week 2026. Trên sàn runway in dòng chữ “Happy Women’s Day”, các thí sinh nhí lần lượt xuất hiện trong váy dạ hội, áo dài cách tân và những đôi cánh thiên thần trắng. Chương trình có sự góp mặt của các NSND Quốc Anh, Minh Hằng, Minh Thu, Thanh Hoa; các NSƯT Kim Xuyến, Phú Kiên, An Chinh, Hồng Liên; nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, danh ca Hồ Quang 8, ca sĩ Hồng Quyên cùng các ca sĩ Đình Tùng, Huy Hoàng, Dương Thành Đạt, Hoàng Anh Nhân và Lê Thị Dần - Quán quân Thách thức danh hài.

Đại diện Hệ thống Giáo dục Vietkids tham gia chương trình giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm giáo dục mầm non tại Đan Mạch, góp phần tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ngồi ghế ban giám khảo là Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy, nghệ nhân Dương Bảo Quang và bà Hồ Thị Yến - Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vietkids. Toàn bộ chương trình, từ phần trình diễn thời trang đến các tiết mục ca nhạc, được dàn dựng theo chủ đề mừng 20/10. Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con từ khâu chuẩn bị trang phục đến lúc lên sân khấu. Với không ít gia đình, đó còn là kỷ niệm của hai mẹ con trong dịp 20/10.

Chia sẻ tại đêm chung kết, bà Hoa Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Nam, đơn vị chủ quản Hệ thống Giáo dục Vietkids - cho biết điều bà vui nhất là được thấy các con tự tin, trưởng thành trên sân khấu. Bà cũng cảm ơn phụ huynh đã dành thời gian, tâm huyết đồng hành cùng nhà trường.

“Với chúng tôi, một ngôi trường tốt không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục chất lượng mà còn phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được phát triển tài năng, giỏi ngoại ngữ, tự tin trong giao tiếp và có nền tảng vững chắc cho tương lai”, bà Hoa Nguyễn nói.

Người xem các đêm diễn ấy thường chỉ thấy phần trên sân khấu: nghệ sĩ, ánh sáng, các bé sải bước. Việc ai xây ý tưởng, ai theo sát tiến độ và điều phối các bộ phận thì ít khi được nhắc đến. Chương trình nghệ thuật đầu năm của hệ thống là Tết Đoàn Viên, và ở chương trình này, người phụ trách chính là ông Nguyễn Minh Tú.

Đại diện Trường Mầm non Vietkids tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao tặng chăn ấm và quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng cao, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ.

Phía sau Tết Đoàn Viên 2027

Tết Đoàn Viên thường được công bố vào khoảng tháng 1 hằng năm, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cùng các hoạt động nghệ thuật. Mùa 2027 dự kiến diễn ra ngày 19/01/2027 tại Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Minh Tú, đại diện Ban lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Vietkids, là người phụ trách chính chương trình. Ông tham gia định hướng nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn để triển khai.

Poster giới thiệu chương trình nghệ thuật “Tết Đoàn Viên 2027” của Hệ thống Giáo dục Vietkids, dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Phim trường ICHI, Thanh Hóa, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và gương mặt được công chúng yêu mến. Chương trình hướng tới kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Về ý tưởng, ông cho biết ngay từ đầu ông mong muốn chương trình “không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là nơi kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội”. Theo ông, đó cũng là cách để các em học sinh hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Về nhân sự biểu diễn, mùa 2027 kết hợp ba nhóm: các nghệ sĩ gạo cội, những gương mặt nghệ thuật được công chúng yêu mến và học sinh Vietkids. “Chúng tôi mong muốn tạo nên một chương trình vừa có chất lượng nghệ thuật, vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc”, ông Tú nói.

Đạo diễn chương trình Nguyễn Minh Tú và ca sĩ Phương Thanh đồng hành trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tết Đoàn Viên 2027” của Hệ thống Giáo dục Vietkids, dự kiến diễn ra tối 19/01/2027 tại Phim trường Ichi, Thanh Hóa, với thông điệp “Gắn kết yêu thương – Lan tỏa giá trị Việt”.

Một chương trình có nghệ sĩ, giáo viên và các bé cùng đứng trên sân khấu cần nhiều bộ phận phối hợp. Theo ông Tú, từ đội ngũ quản lý, giáo viên đến ê-kíp nghệ thuật và các đơn vị đồng hành đều có phần việc riêng, nên việc phân công trách nhiệm, kiểm tra tiến độ và bảo đảm chất lượng luôn được ông quan tâm. Ông cho biết, bên cạnh công việc quản lý hệ thống trường, ông dành thời gian xây dựng kế hoạch, điều phối nhân sự và theo sát tiến độ các chương trình nghệ thuật, nhất là Tết Đoàn Viên.

Poster giới thiệu chương trình nghệ thuật “Tết Đoàn viên 2027” do Hệ thống Giáo dục Vietkids tổ chức, với chủ đề “Sân khấu nghệ thuật – Kết nối yêu thương”. Chương trình có sự tham gia của Tổng đạo diễn Nguyễn Minh Tú và MC Thảo Vân, dự kiến diễn ra lúc 19h00 ngày 19/01/2027 tại phim trường Ichi, Thanh Hóa.

Với ông, quản lý giáo dục và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật có mối liên hệ chặt chẽ. Sau mùa 2027, ban tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá và lập kế hoạch cho mùa tiếp theo, hướng tới xây dựng Tết Đoàn Viên thành “một thương hiệu văn hóa nghệ thuật riêng của Vietkids”.