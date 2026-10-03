Tết Đinh Mùi 2027 nghỉ 7 ngày, Quốc khánh 4 ngày: Lịch cụ thể thế nào?

Theo phương án được thống nhất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 từ thứ Năm (ngày 4-2-2027) đến hết thứ Tư (ngày 10-2-2027), tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày liên tục, bao gồm các ngày nghỉ Tết theo quy định, ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, bao gồm các ngày nghỉ Tết theo quy định, ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù. Ảnh: Nhã Uyên

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động căn cứ quy định của pháp luật và tình hình sản xuất, kinh doanh để lựa chọn phương án nghỉ phù hợp.

Bộ Nội vụ đề xuất các phương án nghỉ, trong đó có phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Sau kỳ nghỉ Tết, người dân sẽ tiếp tục có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày vào dịp Quốc khánh, bắt đầu từ thứ Năm (ngày 2-9-2027) đến hết Chủ nhật (ngày 5-9-2027). Trong đó, có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Việc chốt sớm lịch nghỉ các dịp lễ, Tết giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh, đi lại và nghỉ ngơi.

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng trực, bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không để ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân, đồng thời có phương án bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định thị trường trong các dịp nghỉ lễ, Tết.