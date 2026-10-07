Tết Đinh Mùi 2027: Công đoàn phấn đấu mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

Xe đưa rước công đoàn viên, người lao động được tặng vé tàu lên Ga Sài Gòn về quê đón Tết . (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Với chủ đề "Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng" và phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết," Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch đặt mục tiêu nguồn lực và đối tượng được chăm lo phải lớn hơn năm trước và việc chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực, công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hướng mạnh về cơ sở.

Thăm, tặng quà từ Trung ương đến cơ sở

Một trong những hoạt động trọng tâm là thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động; nơi có nhiều lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực, làm việc trong dịp Tết.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị có đông lao động khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc độc hại. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất (2 triệu tiền mặt + 500.000 đồng quà hiện vật).

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, bộ ngành thăm, tặng quà với mức 1,5 triệu đồng/suất (1 triệu tiền mặt + 500.000 đồng quà hiện vật).

Ở cấp địa phương, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa, với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1,35 triệu đồng/suất, ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm huy động nguồn lực của doanh nghiệp để chăm lo, khuyến khích tặng quà cho 100% đoàn viên nếu có điều kiện.

Tổ chức “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn” và đưa đón công nhân về quê

Các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” kết hợp “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp đông lao động.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp sẽ được Tổng Liên đoàn khởi động tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, sau đó triển khai rộng rãi tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là chương trình “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Các liên đoàn lao động địa phương cũng được yêu cầu tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn” để đưa công nhân về quê an toàn.

Đối với người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình “Tết không xa nhà,” thăm hỏi và tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.

Kế hoạch yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, lương thưởng Tết và kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng, đồng thời giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp doanh nghiệp nợ lương, nợ thưởng hoặc có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động trong dịp Tết.

Nguồn lực chăm lo được huy động từ tài chính công đoàn, nguồn xã hội hóa, hỗ trợ của địa phương, ngành và doanh nghiệp. Số lượng đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên cơ sở không quá 12% tổng số đoàn viên (riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai không quá 15%). Số lượng chăm lo từ nguồn xã hội hóa không giới hạn.

Đối tượng ưu tiên là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, nợ lương, thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và người nhiều năm chưa về quê đón Tết.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh nguyên tắc mỗi người chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn, trừ trường hợp đặc biệt do Thường trực Ban Thường vụ công đoàn các cấp quyết định./.