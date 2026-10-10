Tết Âm lịch 2027, người lao động được nghỉ 7 ngày

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, dịp Tết Âm lịch năm 2027 sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày liên tục.

Thời gian nghỉ kéo dài từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Lịch nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) cùng 2 ngày nghỉ bù do trùng vào ngày nghỉ hằng tuần.

Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh năm 2027, khối công chức, viên chức được bố trí nghỉ 4 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027. Đợt nghỉ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định (ngày 2 và ngày 3/9) cùng 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027 gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và hai ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với người lao động không thuộc khối cơ quan nhà nước, Bộ Nội vụ hướng dẫn người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải tuân thủ Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ tương tự như khối công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý, phân công cán bộ ứng trực để xử lý các công việc đột xuất, bảo đảm phục vụ Nhân dân liên tục. Đồng thời, các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động triển khai giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, ổn định thị trường và nguồn lao động trong các dịp lễ, Tết.