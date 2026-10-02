Tết Âm lịch 2027 nghỉ 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026, chính thức chốt phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.

Theo đó, dịp Tết Âm lịch Đinh Mùi 2027, người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027, tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Kỳ nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do trùng ngày nghỉ hằng tuần.

Với dịp Quốc khánh năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đáng chú ý, ngay trong năm 2026, người lao động còn được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm hoạt động liên tục và phục vụ người dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết.