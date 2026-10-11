Tết Âm lịch 2027: Công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục

Năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục, từ 02/9 đến hết 05/9/2027. (Ảnh: Hoàng Ngân)

Thông báo được ban hành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, về phương án nghỉ một số dịp lễ, tết năm 2026 và 2027.

Nghỉ Tết từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 5 ngày Tết theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng vào dịp Tết, công chức, viên chức được nghỉ bù thêm 2 ngày. Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm 04/02/2027 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư 10/02/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Người dân diện áo dài dạo chợ hoa đào vào dịp giáp Tết. Ảnh Hữu Nghị

Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9/2027, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định là ngày 02/9 và ngày 03/9. Cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm 02/9 đến hết Chủ nhật 05/9/2027.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, phục vụ tốt tổ chức và người dân, đồng thời cử người trực để xử lý các việc đột xuất. Đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật thì căn cứ kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Doanh nghiệp được chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết

Với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động được chọn một trong ba phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027:

- Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi;

- Nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm;

- Hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm.

Dịp Quốc khánh, doanh nghiệp cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 02/9/2027 và thêm ngày 01/9 hoặc 03/9.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ như của công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. Bộ cũng khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bảo đảm cung – cầu hàng hóa dịp lễ, Tết

Thông báo đề nghị các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu là bảo đảm cung – cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường và cung – cầu lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước, trong và sau các dịp nghỉ.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.