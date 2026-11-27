Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn sản xuất ôtô điện Mỹ Tesla đang xúc tiến kế hoạch thâu tóm Emag, doanh nghiệp cơ khí chế tạo máy của Đức đang gặp khó khăn về kinh tế. Thương vụ không chỉ giúp Tesla mở rộng hoạt động tại thị trường Đức mà còn có thể phục vụ tham vọng phát triển robot hình người của tập đoàn.

Tesla đã nộp hồ sơ lên Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Đức xin phép mua lại Emag. Ngày 27/11, cơ quan này đưa thương vụ vào danh sách các vụ việc đang được xem xét, nhưng không công bố thêm thông tin về giao dịch.

Có trụ sở tại Salach, bang Baden-Württemberg, Emag là doanh nghiệp chuyên sản xuất máy công cụ và hệ thống thiết bị phục vụ ngành công nghiệp chế tạo. Các sản phẩm của công ty được sử dụng để gia công hàng loạt chi tiết kim loại, trong đó có những bộ phận truyền động cần thiết cho robot hình người.

Tesla gần đây đã thành lập công ty Tesla Machining Technologies Management SE, chuyên đầu tư và nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Công ty này được hình thành thông qua việc chuyển đổi một doanh nghiệp có sẵn.

Theo nguồn tin trên, những người điều hành công ty mới gồm Giám đốc kinh doanh Tesla tại Đức Maximilian Stromberger, một kỹ sư robot người Mỹ và Giám đốc nhân sự nhà máy Tesla ở Grünheide.

Đáng chú ý, địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tesla Machining Technologies Management SE chính là trụ sở của Emag tại Salach. Tuy nhiên, cả Tesla và Emag đều chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Tesla sẽ mở rộng hoạt động tại Đức sang lĩnh vực chế tạo máy công cụ, bên cạnh sản xuất ôtô. Việc tiếp quản Emag cũng có thể giúp tập đoàn Mỹ tiếp cận năng lực chế tạo máy móc và hệ thống sản xuất công nghiệp phục vụ kế hoạch phát triển robot hình người.

Trong nhiều năm qua, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã thúc đẩy kế hoạch phát triển và đưa robot hình người Optimus vào hoạt động trong nội bộ tập đoàn. Theo truyền thông Đức, nhà máy Tesla ở Grünheide, các nhân viên được cho là cũng tham gia thu thập dữ liệu chuyển động để phục vụ quá trình huấn luyện robot này.

Tham vọng của ông Musk đối với Optimus không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất ôtô. Tại cuộc họp toàn thể nhân viên hồi tháng 3/2025, ông đánh giá đây sẽ là sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay của Tesla, với tiềm năng vượt xa các sản phẩm khác của tập đoàn.

Kế hoạch thâu tóm của Tesla được đưa ra trong bối cảnh Emag đang gặp nhiều khó khăn và có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư. Tình trạng suy giảm nhu cầu kéo dài trong ngành chế tạo máy công cụ đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức này./.