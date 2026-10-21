Tesla và SpaceX lập hội đồng thảo luận sáp nhập, lợi nhuận quý 3 của SpaceX vượt xa dự báo

Yêu cầu sáp nhập từ cổ đông và rào cản tỷ lệ biểu quyết

Tại buổi công bố kết quả kinh doanh ngày 20/10, tỷ phú Elon Musk cho biết Hội đồng quản trị của Tesla và SpaceX đã chính thức thành lập các hội đồng đặc biệt để đánh giá khả năng sáp nhập hai doanh nghiệp. Quyết định này được thực hiện dựa trên các đề nghị trực tiếp từ phía cổ đông của cả hai bên. Theo lời người đứng đầu hai doanh nghiệp, các hội đồng này được cấu thành hoàn toàn từ những thành viên độc lập. Cá nhân ông Musk không tham gia vào bất kỳ quy trình thảo luận nào để đảm bảo tính minh bạch và tránh các vấn đề xung đột lợi ích.

Đánh giá về ý tưởng hợp nhất, Elon Musk cho rằng việc sáp nhập sẽ mang lại rất nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt khi thế giới đang bước vào thời kỳ của siêu trí tuệ nhân tạo. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa nguồn lực trong việc phát triển phần mềm, sản xuất chip xử lý và nhiều lĩnh vực công nghệ lõi khác. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một thương vụ quy mô lớn như vậy cần phải vượt qua rào cản rất lớn về mặt pháp lý và tỷ lệ đồng thuận. Cụ thể, Tesla sẽ cần sự tán thành đại diện cho tối thiểu 50% tổng số cổ phiếu của toàn bộ cổ đông, một ngưỡng tỷ lệ được chính ông Musk thừa nhận là rất cao và khó đạt được.

Thị trường tài chính từ lâu đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc hợp nhất giữa hai gã khổng lồ công nghệ này, nhất là khi hai bên liên tục dùng chung nguồn nhân lực và hợp tác chéo trong nhiều dự án quan trọng nhiều năm qua. Khả năng sáp nhập càng được giới đầu tư bàn tán nhiều hơn sau khi SpaceX thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đạt mức kỷ lục hồi tháng 6 năm nay. Gần đây nhất, việc Tesla ra mắt dòng xe ô tô mới trang bị hệ thống động cơ lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa tiếp tục làm dấy lên những suy đoán về một sự liên kết chặt chẽ hơn. Ngân hàng Barclays của Anh thậm chí đưa ra dự báo việc sáp nhập có thể được công bố trước tháng 12 năm 2026 để củng cố quyền kiểm soát đối với kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổ chức tài chính này dự đoán SpaceX sẽ đóng vai trò là bên mua trong một thương vụ được thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu.

SpaceX báo lãi kỷ lục 4,4 tỷ USD trong quý 3

Cùng với thông tin về khả năng sáp nhập, bức tranh tài chính của SpaceX cũng ghi nhận những con số tăng trưởng vượt bậc. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy công ty đạt tổng doanh thu 14,5 tỷ USD, cao hơn mức 12,7 tỷ USD theo dự báo trước đó của giới phân tích. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt doanh thu đã trực tiếp chuyển hóa thành lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp hàng không vũ trụ này.

Kết thúc quý 3, SpaceX ghi nhận mức lợi nhuận ròng lên tới 4,4 tỷ USD. Con số này thể hiện sự bứt phá ngoạn mục nếu so sánh với mức lỗ ròng 1 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Hiệu quả kinh doanh tích cực chứng minh năng lực khai thác thương mại ngày càng hoàn thiện của công ty sau hàng loạt dự án phóng vệ tinh và cung cấp dịch vụ viễn thông toàn cầu. Nền tảng tài chính vững chắc này cũng được xem là lợi thế lớn nếu SpaceX thực sự tiến hành các thương vụ thâu tóm quy mô tỷ đô trong thời gian tới.

Đưa ra tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo, Giám đốc tài chính Bret Johnsen dự báo doanh thu quý 1 năm 2027 của SpaceX sẽ tiếp tục mở rộng lên mốc 33 đến 37 tỷ USD. Mức dự phóng này hoàn toàn vượt xa con số 22 tỷ USD do các chuyên gia phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng dữ liệu LSEG. Chuỗi tăng trưởng ấn tượng của SpaceX đang tạo ra sức hút rất lớn đối với giới đầu tư quốc tế, đồng thời làm tăng thêm sức nặng cho các kịch bản tái cấu trúc toàn diện hệ sinh thái công nghệ do Elon Musk điều hành.