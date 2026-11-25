Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Financial Times ngày 24-11, hai doanh nghiệp đã thành lập các ủy ban đặc biệt gồm 5 thành viên để thương lượng điều kiện giao dịch, với mục tiêu đạt thỏa thuận trước cuối năm nay.

Các ngân hàng Morgan Stanley và Goldman Sachs đang tư vấn cho SpaceX, trong khi Evercore hỗ trợ Tesla. Phương án được xem xét là sáp nhập hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Ngân hàng RBC Capital Markets dự báo thương vụ có thể được công bố vào đầu năm 2027, với mức định giá Tesla khoảng 480 USD/cổ phiếu.

Việc hợp nhất được kỳ vọng tạo ra tập đoàn công nghệ tích hợp nhiều lĩnh vực, từ xe điện, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) đến vệ tinh, tên lửa và hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở cơ cấu sở hữu khi ông Musk kiểm soát khoảng 84% quyền biểu quyết tại SpaceX nhưng chỉ nắm khoảng 20% tại Tesla.

Thương vụ cũng có nguy cơ đối mặt với sự phản đối của cổ đông do lo ngại xung đột lợi ích và phương pháp định giá tài sản. Ông Musk thừa nhận việc sáp nhập phải được cổ đông chấp thuận và không thể tiến hành nếu không mang lại lợi ích kinh tế cho các bên. Hiện 2 công ty chưa công bố thỏa thuận chính thức.