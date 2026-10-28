Tesla tuyển quân tại Việt Nam, sẽ sớm xây trạm sạc?

Theo thông tin từ trang tuyển dụng chính thức của Tesla, hãng xe điện Mỹ đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Project Developer, Charging tại Việt Nam.

Đây là vị trí phụ trách phát triển các dự án hạ tầng sạc, từ tìm kiếm địa điểm đến hoàn thiện những thủ tục cần thiết trước khi triển khai xây dựng. Trong phần yêu cầu ứng viên, Tesla nêu rõ yêu cầu về một nhân sự có kiến thức về bất động sản, hạ tầng điện, quy hoạch đô thị và các chính sách liên quan đến xe điện.

Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng ngay khi bước chân vào thị trường Việt, Tesla sẽ sớm triển khai kế hoạch xây dựng hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam.

Tesla hiện vẫn chưa công bố thời điểm chính thức mở bán xe, danh mục sản phẩm hay giá bán tại Việt Nam. Tuy nhiên với loạt thông tin về hồ sơ đăng ký thương hiệu từng bị rò rỉ trước đó và các bài viết tuyển dụng trên trang chính thức của hãng, người dùng Việt có quyền kỳ vọng vào một lựa chọn mới ở mảng xe điện, với hạ tầng trạm sạc rộng khắp.

Bài tuyển dụng nhân sự mảng phát triển trạm sạc tại Việt Nam trên trang chủ Tesla. Ảnh: Tesla.

Đây cũng là cách mà hãng thường xuyên sử dụng khi muốn mở rộng sức ảnh hưởng ở thị trường mới. Trước đó khi ra mắt thương hiệu ở Thái Lan, Trung Quốc hay bất kỳ thị trường nào, ông trùm xe điện Mỹ đều chủ động xây dựng mạng lưới trạm sạc riêng, bao gồm sạc chậm lẫn siêu sạc nhanh Supercharger.

Nếu triển khai mạng lưới trạm sạc riêng, Tesla sẽ gia nhập thị trường trong bối cảnh hạ tầng sạc ôtô điện tại Việt Nam đang phát triển khá mạnh. Trong đó, VinFast - hãng xe nội địa Việt - đang sở hữu lợi thế lớn với mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc do V-Green phát triển trên toàn quốc.

Ngoài ra, một số đơn vị cung cấp hạ tầng sạc độc lập cũng đã tham gia thị trường, mở rộng lựa chọn bổ sung năng lượng cho các mẫu ôtô điện đến từ nhiều các hãng xe khác nhau.

Vì vậy, nếu chính thức phân phối ôtô điện tại Việt Nam, việc phát triển mạng lưới trạm sạc chính là bài toàn quan trọng với thương hiệu Mỹ. Tuy nhiên, việc Tesla sẽ xây dựng hệ thống Supercharger riêng hay hợp tác với những đơn vị cung cấp hạ tầng hiện hữu vẫn cần chờ thông tin chính thức từ hãng.