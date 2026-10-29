Tesla tuyển nhân sự 5 vị trí chủ chốt tại Việt Nam

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Từ pháp nhân mới đến những vị trí đầu tiên

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9/2026 tại TP.HCM, vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng (khoảng 3 triệu USD), trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế. Chủ tịch công ty là ông David Jon Feinstein, Tổng giám đốc là bà Isabel Ching Fan. Ngành nghề đăng ký gồm bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng, máy móc và hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tesla đăng tuyển năm vị trí toàn thời gian tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây đều là các vị trí quản lý hoặc chuyên gia cấp cao, thường dùng để dựng bộ máy trước khi vận hành.

Ở khối kinh doanh, vị trí "Sales Manager" (quản lý bán hàng) yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội bán hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ hoặc dịch vụ khách hàng tăng trưởng nhanh. Người đảm nhiệm báo cáo trực tiếp cho giám đốc quốc gia, phụ trách điểm bán hàng, bàn giao xe và phát triển đội ngũ.

Với Service Manager (quản lý dịch vụ), công việc là vận hành trung tâm dịch vụ, chịu trách nhiệm về chất lượng, năng suất, chi phí và biên lợi nhuận. Điều đáng chú ý là vị trí này không bắt buộc kinh nghiệm trong ngành ô tô. Hãng ưu tiên người từng làm lãnh đạo ở lĩnh vực dịch vụ khách hàng, giỏi tiếng Anh và có khả năng học nhanh kiến thức kỹ thuật.

Ở khối vận hành, vị trí HR Business Partner (đối tác nhân sự chiến lược) cần tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về quản lý nhân sự, tuyển dụng, lương thưởng, đào tạo hoặc quan hệ lao động, đồng thời tư vấn cho lãnh đạo về tổ chức và hiệu suất, kiêm phụ trách công tác hành chính, văn phòng. Purchasing Manager cũng cần tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, phụ trách mua sắm gián tiếp cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm đánh giá nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, tối ưu chi phí, kèm khoảng 20% thời gian đi công tác.

Vị trí thứ năm, Project Developer for Charging (phát triển dự án hạ tầng sạc), được nhấn mạnh nhiều hơn cả. Theo mô tả, ứng viên phải có khả năng quản lý đồng thời hơn 20 dự án ở các giai đoạn khác nhau: tìm và đánh giá địa điểm đặt trạm sạc, phân tích tính khả thi, đàm phán với chủ mặt bằng, làm việc với ngành điện và cơ quan địa phương để hoàn tất cấp phép trước khi chuyển sang thi công. Kinh nghiệm về bất động sản, hợp đồng, quy hoạch điện, hạ tầng sạc, chính sách xe điện và thủ tục cấp phép được đánh giá cao.

Nhu cầu của nhà tuyển dụng nói lên điều gì?

Danh sách vị trí cho thấy Tesla đang ở giai đoạn chuẩn bị nền móng: người bán, người chăm sóc xe sau bán hàng, mua sắm, nhân sự và hạ tầng sạc. Việc đặt cả vị trí phát triển trạm sạc ngay trong đợt đầu cho thấy hạ tầng là một mắt xích mà hãng muốn xử lý sớm. Đến thời điểm này, Tesla chưa công bố thời gian bán xe, danh mục sản phẩm, hệ thống cửa hàng, trung tâm dịch vụ hay kế hoạch trạm sạc, và cũng chưa có thông tin về số lượng trạm sạc, thành phố đầu tiên. Do đó, kế hoạch kinh doanh cụ thể vẫn là điều chưa rõ.

Trước đó, hồi tháng 8, một tin tuyển dụng khác cũng được thị trường tuyển dụng Việt Nam quan tâm. Cụ thể, SpaceX (công ty khác của ông Elon Musk, phục vụ dịch vụ Starlink) đăng tuyển vị trí Supplier Development Engineer tại Hà Nội. Vị trí này yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật hoặc STEM, ít nhất một năm kinh nghiệm về chuỗi cung ứng, phát triển nhà cung cấp, quản lý chất lượng, sản xuất hoặc thiết kế, và dành khoảng 50% thời gian làm việc với nhà cung cấp trong nước; hơn 100 người ứng tuyển chỉ sau hai ngày.