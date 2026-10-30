Tesla tuyển 5 vị trí tại Việt Nam, chuẩn bị kinh doanh và phát triển trạm sạc

Ngày 28/10/2026, ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng của Tesla tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thông báo hãng xe điện Mỹ đang tìm kiếm nhân sự tại Việt Nam. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định Tesla chính thức đến Việt Nam và đang tuyển dụng những ứng viên tham gia xây dựng hoạt động của hãng tại thị trường này.

Theo thông tin trên hệ thống tuyển dụng của Tesla, doanh nghiệp đang tìm kiếm ứng viên cho 5 vị trí làm việc toàn thời gian, gồm Quản lý kinh doanh (Sales Manager), Quản lý dịch vụ (Service Manager), Đối tác nhân sự (HR Business Partner), Quản lý mua sắm (Purchasing Manager) và Chuyên viên phát triển dự án hạ tầng sạc (Project Developer, Charging).

Động thái tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh Tesla đã thành lập pháp nhân tại TP.HCM từ tháng 9/2026, đánh dấu thêm một bước chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của hãng tại thị trường ô tô Việt Nam.

Tesla tuyển nhân sự từ kinh doanh đến phát triển trạm sạc

Xe điện Tesla tại trạm sạc Supercharger. Hãng đang tuyển nhân sự kinh doanh, hậu mãi và phát triển hạ tầng sạc tại Việt Nam. Ảnh minh họa: CarExpert.

Theo mô tả tuyển dụng, vị trí Quản lý kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về doanh số, hoạt động bàn giao xe và xây dựng đội ngũ tại thị trường được phân công. Nhân sự này làm việc dưới sự quản lý của Giám đốc quốc gia (Country Manager), đồng thời phải nắm rõ các quy định liên quan đến bán hàng và đăng ký phương tiện.

Tesla yêu cầu ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lãnh đạo đội ngũ trong lĩnh vực bán lẻ hoặc dịch vụ, từng quản lý hoạt động tại nhiều địa điểm và có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Đối với vị trí Quản lý dịch vụ, nhiệm vụ chính là xây dựng đội ngũ kỹ thuật, điều hành hoạt động tại trung tâm dịch vụ, bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả vận hành. Đáng chú ý, Tesla không bắt buộc ứng viên phải có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành ô tô.

Ở lĩnh vực nhân sự, vị trí HR Business Partner sẽ tham gia tuyển dụng, quản lý quan hệ lao động, đánh giá hiệu suất, đào tạo và vận hành văn phòng. Trong khi đó, Quản lý mua sắm thuộc bộ phận mua sắm gián tiếp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý hoạt động thu mua.

Đáng chú ý nhất là vị trí Chuyên viên phát triển dự án hạ tầng sạc. Theo yêu cầu công việc, nhân sự này sẽ tìm kiếm địa điểm phù hợp để lắp đặt thiết bị sạc của Tesla, làm việc với chủ sở hữu mặt bằng, đàm phán hợp đồng và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu nối điện, quy hoạch và cấp phép.

Tesla yêu cầu ứng viên có khả năng quản lý đồng thời hơn 20 dự án ở những giai đoạn triển khai khác nhau. Hãng ưu tiên những người có kinh nghiệm về bất động sản, hợp đồng, quy hoạch điện lực, hạ tầng sạc và các chính sách liên quan đến phương tiện điện.

Việc tuyển dụng nhân sự phụ trách hạ tầng sạc cho thấy Tesla đang chuẩn bị nguồn lực cho hoạt động phát triển hệ thống sạc tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng chưa công bố số lượng trạm sạc dự kiến, địa điểm triển khai hoặc thời gian đưa vào khai thác.

Các thông báo tuyển dụng hiện cũng chưa công khai mức lương cụ thể cho từng vị trí.

Thành lập công ty gần 78 tỷ đồng, Tesla khi nào bán xe tại Việt Nam?

Mẫu xe điện Tesla Model Y cùng hệ thống sạc nhanh Supercharger tại nước ngoài. Ảnh minh họa: Goo-net.

Trước đợt tuyển dụng, ngày 11/9/2026, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được đăng ký thành lập với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM. Các ngành nghề đăng ký bao gồm kinh doanh ô tô, phụ tùng, linh kiện cùng các hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối liên quan.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được truyền thông công bố, ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch công ty, bà Isabel Ching Fan đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ và từng đảm nhiệm những vị trí quản lý tại Tesla.

Việc thành lập pháp nhân, kết hợp tuyển dụng nhân sự kinh doanh, hậu mãi và phát triển trạm sạc, cho thấy Tesla đang xây dựng những điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Nếu chính thức mở bán ô tô điện, Tesla sẽ gia nhập thị trường đang có sự hiện diện của VinFast, BYD và nhiều thương hiệu xe điện quốc tế khác. Ngoài sản phẩm, khả năng phát triển mạng lưới sạc và dịch vụ hậu mãi sẽ là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động của hãng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/10/2026, Tesla chưa công bố thời điểm chính thức mở bán xe tại Việt Nam, danh mục sản phẩm, giá bán cũng như địa điểm showroom, trung tâm dịch vụ và trạm sạc đầu tiên.

Các vị trí tuyển dụng hiện tại cũng chưa cho thấy kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất hoặc lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Vì vậy, hoạt động tuyển dụng trước mắt được xem là bước chuẩn bị về nhân sự và hệ thống vận hành, chưa đồng nghĩa với việc Tesla đã bắt đầu phân phối xe chính hãng trong nước.