Tesla trình làng xe bay như tên lửa: Bước đột phá hay thách thức an toàn?

Tỷ phú Elon Musk lần đầu công khai mẫu Tesla Roadster có khả năng bay. Ảnh: Tesla

Theo trang Daily Mail (Anh), trong đoạn video giới thiệu đầu ấn tượng, chiếc Tesla Roadster lao lên một đường dốc lộn ngược, thực hiện cú lộn vòng rồi rơi xuống. Ngay trước khi chạm đất, các động cơ đẩy được kích hoạt, giúp xe lơ lửng và hạ cánh an toàn trong tiếng reo hò của đám đông.

Ông Musk tuyên bố mẫu xe mới sẽ “phá vỡ mọi kỷ lục trên đường đua từ trước đến nay” và dự kiến được đưa vào sản xuất từ năm 2028.

“Về cơ bản, nó có thể bay như tên lửa, thực hiện những cú lộn vòng và các động tác nhào lộn táo bạo. Bạn muốn làm gì cũng được”, ông nói.

Tại sự kiện ra mắt ở bang Texas (Mỹ), ông Musk cho biết khả năng nhào lộn của Roadster đến từ hệ thống kiểm soát độ cao, các động cơ đẩy và cụm động cơ đẩy chính ở phía sau xe. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mẫu xe chưa hẳn được tối ưu hóa về độ an toàn, dù có thể mang lại trải nghiệm vượt xa những chiếc xe thông thường.

Công nghệ tên lửa mở rộng giới hạn của xe thể thao

Ông Elon Musk tuyên bố mẫu xe mới sẽ phá vỡ mọi kỷ lục đường đua từ trước đến nay. Ảnh: Tesla

Năm ngoái, ông Musk từng tuyên bố phiên bản Roadster được thiết kế lại sẽ có khả năng bay. Đây là mẫu xe đầu tiên của Tesla, nhưng đã ngừng sản xuất từ năm 2012. Rheo ông Musk, một phần động lực thúc đẩy ý tưởng này là mong muốn sở hữu phương tiện bay của tỷ phú Peter Thiel.

Màn trình diễn tối ngày16/10, được phát trực tiếp từ cơ sở thử nghiệm của SpaceX tại McGregor, Texas, dường như đã đưa ý tưởng đó tiến gần hơn tới hiện thực.

Những video khác do ông Musk đăng trên mạng xã hội X cho thấy Roadster có thể thực hiện các động tác táo bạo hơn. Trong một thử nghiệm, xe lao về phía hàng loạt ô tô đang đỗ, bất ngờ vọt lên không trung, lộn vòng rồi hạ cánh an toàn ở phía bên kia.

Ở một màn trình diễn khác, chiếc xe bật lên từ trạng thái đứng yên, lơ lửng và xoay vòng trên không trước khi từ từ hạ xuống mặt đất giữa làn khói trắng.

Mẫu xe thể thao Tesla Roadster được giới thiệu với khả năng bay nhờ hệ thống động cơ đẩy. Ảnh chụp màn hình: NDTV

Các động cơ đẩy liên tục phun khói trắng gợi liên tưởng đến hệ thống điều khiển phản lực (RCS) trên tàu vũ trụ và các phương tiện đổ bộ Mặt Trăng. Công nghệ tương tự cũng được sử dụng trong các hệ thống điều khiển tàu vũ trụ, trong đó có Hệ thống đổ bộ có người lái của tàu Starship do SpaceX phát triển.

Điều này không quá bất ngờ khi ông Musk cho biết mẫu Roadster mới được phát triển với sự phối hợp của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông sáng lập.

Bên cạnh khả năng bay được giới thiệu, Tesla công bố Roadster có thể tăng tốc từ 96 km/giờtrong 0,81 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 370 km/giờ.

Theo trang Car Sales, các kỹ sư Tesla cho biết xe được trang bị hệ thống quạt hút dưới gầm, tạo lực ép xuống mặt đường lên tới 2G, giúp tăng độ bám. Ông Musk cho rằng công nghệ này cho phép Roadster bám chặt vào đường dốc bằng thép ngay cả khi bề mặt bị lật ngược.

Tuy nhiên, những thông số và màn trình diễn trên mới là thông tin được công bố về mẫu xe. Khả năng vận hành thực tế, mức độ an toàn và tính ứng dụng của công nghệ bay vẫn là những vấn đề cần được làm rõ.

Giá bán và tính hợp pháp vẫn là dấu hỏi

Chiếc xe lao lên hết đoạn đường dốc lộn ngược, lộn vòng giữa không trung rồi rơi xuống. Ảnh: Tesla

Ông Musk đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất Roadster mới vào năm 2028. Trên trang web đặt trước của Tesla, khách hàng có thể đặt cọc 50.000 USD cho phiên bản hiệu suất cao, được giới thiệu có hệ thống khí động học chủ động và hệ thống quạt hút đa chế độ.

Phiên bản bổ sung hệ thống lực đẩy, trang bị các động cơ hỗ trợ tăng tốc, yêu cầu khoản đặt cọc 250.000 USD. Trong khi đó, phiên bản có hệ thống tên lửa chỉ dành cho khách hàng được mời. Theo mô tả của Tesla, phiên bản này có thể phục vụ hoạt động bay, chỉ bố trí một chỗ ngồi và tích hợp toàn bộ các tính năng của hai phiên bản còn lại cùng hệ thống bay hoàn chỉnh.

Dù vậy, Tesla chưa công bố giá bán cuối cùng. Tính hợp pháp của một số tính năng khi xe lưu thông trên đường bộ cũng chưa được xác định rõ.

“Tôi không chắc mẫu xe này sẽ hợp pháp ở mọi khu vực pháp lý, nhưng sẽ có một chiếc xe như vậy mà ai đó có thể sở hữu”, ông Musk nói.

Ý tưởng trang bị công nghệ tên lửa cho Roadster đã được ông Musk đề cập từ năm 2018. Khi đó, ông giới thiệu gói nâng cấp SpaceX sử dụng các động cơ đẩy khí lạnh, một công nghệ bắt nguồn từ lĩnh vực tên lửa, nhằm cải thiện khả năng tăng tốc và điều khiển xe, thậm chí giúp xe lơ lửng trong thời gian ngắn.

Video Elon Musk hé lộ "xe bay" của Tesla, dự án được ấp ủ hơn một thập kỷ qua (Nguồn: NDTV/Youtube)

Tuy nhiên, quan điểm của ông Musk về xe bay không phải lúc nào cũng nhất quán. Năm 2017, ông từng nhận định loại phương tiện này khó trở thành giải pháp có thể triển khai rộng rãi.

“Tất nhiên, tôi thích những thứ có thể bay”, ông Musk nói với Bloomberg, nhưng cho rằng khó hình dung xe bay có thể trở thành phương tiện phổ biến.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ tai nạn và mảnh vỡ rơi xuống đất khi các phương tiện va chạm giữa không trung. Theo ông, nếu một chiếc xe bay không được bảo dưỡng đúng cách, những bộ phận như nắp bánh xe có thể rơi xuống và gây nguy hiểm cho người bên dưới. Việc các phương tiện có khối lượng lớn bay phía trên đầu cũng có thể khiến con người thêm lo ngại về an toàn.

Màn trình diễn mới nhất của Tesla cho thấy những tiến bộ mà hãng tuyên bố đạt được trong việc kết hợp công nghệ tên lửa với phương tiện đường bộ. Tuy nhiên, để đưa xe bay từ ý tưởng khoa học viễn tưởng vào đời sống, công nghệ này vẫn cần chứng minh được tính an toàn, độ tin cậy và khả năng đáp ứng các quy định vận hành.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Joe Rogan năm ngoái, ông Musk cho biết thời điểm công bố Roadster thế hệ mới đang đến gần và hứa hẹn đây sẽ là màn ra mắt sản phẩm đáng nhớ nhất từ trước đến nay. Khi được hỏi về mẫu xe, ông chỉ tiết lộ rằng Tesla đang chuẩn bị một điều đặc biệt, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể.

Cuộc đua phát triển phương tiện bay cho đô thị

Ông Musk lưu ý rằng mẫu xe này chưa hẳn được tối ưu hóa về độ an toàn, nhưng mức độ thú vị mà nó mang lại có thể đạt 11 điểm trên thang điểm 10. Ảnh: Tesla Motors

Trong khi Tesla theo đuổi ý tưởng xe thể thao có khả năng bay, các doanh nghiệp khác đang phát triển phương tiện hàng không điện phục vụ giao thông đô thị, với mục tiêu giảm áp lực lên hệ thống đường bộ.

Đầu năm nay, Toyota thông báo tăng cường đầu tư vào lĩnh vực taxi bay sau khi công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất với Joby Aviation, công ty hàng không có trụ sở tại California (Mỹ).

Hai bên hướng tới sản xuất hàng loạt máy bay điện có khả năng đưa hành khách vượt qua những đô thị đông đúc với tốc độ khoảng 320 km/giờ.

Theo thỏa thuận, Toyota sẽ nắm giữ 51% cổ phần trong liên doanh Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, còn Joby sở hữu 49% còn lại. Thông tin này giúp cổ phiếu Joby tăng mạnh khi các nhà đầu tư kỳ vọng sự hợp tác có thể tạo bước tiến đáng kể trong quá trình thương mại hóa taxi hàng không.

Khác với máy bay thông thường, phương tiện của Joby có thiết kế kết hợp đặc điểm của trực thăng và máy bay phản lực tư nhân. Máy bay sử dụng sáu cánh quạt có khả năng xoay hướng, cho phép cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trước khi chuyển sang chế độ bay về phía trước.

Phương tiện có thể chở một phi công và bốn hành khách, đạt tốc độ gần 200 dặm/giờ, đồng thời tạo ra tiếng ồn thấp hơn đáng kể so với trực thăng truyền thống.

Toyota cho biết quan hệ hợp tác sẽ tập trung nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất và từng bước tiến tới sản xuất hàng loạt máy bay.