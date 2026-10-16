Tesla trình làng siêu xe điện có thể bay

Công ty cho biết mẫu xe hướng tới khả năng vận hành vượt trội so với các dòng xe điện thể thao thông thường, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.

Tesla giới thiệu mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới. Ảnh: Tesla

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong buổi giới thiệu, Roadster trình diễn khả năng di chuyển trên đường dốc dựng đứng, rời khỏi đường dốc trong tư thế lộn ngược và điều chỉnh chuyển động bằng các bộ đẩy khí nén. Sau màn trình diễn, xe trở lại mặt đất và di chuyển về phía khu vực khán giả. Ông chủ của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk đánh giá màn trình diễn thành công.

Roadster mới có thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 Blackbird và chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Xe sử dụng thân vỏ với những đường nét góc cạnh, vật liệu nhẹ như magnesium, titanium và sợi carbon, cùng khoang lái mang phong cách buồng lái phi cơ.

Điểm đáng chú ý của mẫu xe là hệ thống quạt hút tạo lực ép xuống mặt đường và các bộ đẩy sử dụng khí nén áp suất cao, được phát triển với sự tham gia kỹ thuật của SpaceX. Tesla cho biết hệ thống này hỗ trợ xe bám đường, điều chỉnh tư thế và thực hiện các động tác rời mặt đất trong những màn trình diễn đặc biệt.

Công ty công bố Roadster có mục tiêu tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/h (khoảng 97 km/h) trong 0,81 giây. Tầm hoạt động dự kiến vượt 300 dặm (khoảng 483 km) sau mỗi lần sạc, trong khi tốc độ tối đa của phiên bản cao cấp được đặt mục tiêu vượt 230 dặm/h (khoảng 370 km/h).

Tesla giới thiệu ba phiên bản gồm Performance dành cho đường phố, Thrust hướng đến đường đua và Rocket thuộc phân khúc cao cấp, chỉ dành cho khách hàng được mời. Phiên bản Rocket được thiết kế một chỗ ngồi và đặt mục tiêu tăng tốc 0-97 km/h trong chưa đầy 0,59 giây.

Tesla đã mở lại chương trình nhận đặt chỗ cho Roadster thế hệ mới, nhưng chưa công bố giá bán cuối cùng và toàn bộ thông số kỹ thuật của các phiên bản thương mại. Các mục tiêu về hiệu suất và thời điểm sản xuất hiện vẫn phụ thuộc vào quá trình phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.