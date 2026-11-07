Tesla tính khai tử Cybertruck sau nhiều năm doanh số ảm đạm

Khép lại tham vọng cạnh tranh

Xe điện Cybertruck của Tesla lưu thông trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Quyết định được CEO Elon Musk công bố ngày 6/11 theo giờ Mỹ, trong bối cảnh Cybertruck liên tục không đạt kỳ vọng doanh số kể từ khi ra mắt. Thay vào đó, Tesla muốn dành năng lực sản xuất tại nhà máy Gigafactory ở Texas để mở rộng sản lượng Cybercab, mẫu robotaxi không người lái được tỷ phú Musk xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự hành của hãng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết việc thu hẹp sản xuất Cybertruck sẽ giúp hãng đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với Cybercab. Khi phản hồi một người dùng, tỷ phú gọi Cybertruck là "mẫu xe tốt nhất Tesla từng sản xuất" và mô tả quyết định này là "kết thúc một kỷ nguyên".

Tesla chưa làm rõ liệu hoạt động sản xuất Cybertruck có được chuyển sang cơ sở khác hay sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhà máy tại Austin hiện là cơ sở duy nhất được biết đến của hãng có khả năng sản xuất các bộ phận chuyên biệt dành cho mẫu bán tải cỡ lớn với thiết kế góc cạnh này.

Theo dữ liệu từ Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 20.237 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm 2025, giảm 48% so với mức 38.965 xe của năm trước đó. Con số này cách rất xa mục tiêu 250.000 xe mỗi năm mà Musk từng dự báo vào thời điểm mẫu xe bắt đầu được sản xuất năm 2023.

Andy Palmer, cựu CEO hãng xe Aston Martin, cho rằng Tesla không có nhiều lý do để tiếp tục duy trì một dòng sản phẩm liên tục không đạt mục tiêu kinh doanh. "Không có ý nghĩa gì khi tiếp tục sản xuất nếu mẫu xe không đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra", ông nhận định.

Theo ông Palmer, dù Cybertruck có thể chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài chính của Tesla, những số liệu doanh số đã phản ánh rõ hiệu quả kinh doanh của mẫu xe.

Đáng chú ý, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Musk điều hành, từng là một trong những khách hàng lớn nhất của Cybertruck. Theo hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), SpaceX đã mua số Cybertruck trị giá 131 triệu USD từ Tesla trong năm 2025, tính theo giá niêm yết.

Thiết kế gây tranh cãi, doanh số không như kỳ vọng

Ngay từ khi được giới thiệu năm 2019, Cybertruck đã trở thành một trong những sản phẩm gây tranh luận nhất của Tesla. Thiết kế thân xe bằng thép không gỉ với những đường nét vuông vức, sắc cạnh khiến mẫu bán tải này khác biệt hoàn toàn so với các dòng xe truyền thống, nhưng cũng vấp phải sự hoài nghi từ giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Buổi ra mắt năm 2019 thậm chí gặp sự cố khi tỷ phú Musk muốn chứng minh cửa kính xe có khả năng chống vỡ bằng cách yêu cầu ném các quả cầu kim loại vào kính. Tuy nhiên, thử nghiệm lại khiến hai cửa kính xuất hiện những vết nứt lớn trước sự chứng kiến của khách mời.

Đến lễ bàn giao xe chính thức cuối năm 2023, ông Musk tiếp tục quảng bá Cybertruck như đối thủ tương lai của các dòng bán tải từ General Motors và Ford, tuyên bố rằng cuối cùng thế giới sẽ có một mẫu xe mang đúng diện mạo của tương lai.

Tuy nhiên, thực tế thị trường không diễn ra như kỳ vọng. Kể từ khi được bán ra cuối năm 2023, Cybertruck đã phải trải qua 11 đợt triệu hồi, theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA). Một số trường hợp cần sửa chữa trực tiếp tại cơ sở dịch vụ, trong khi những lỗi khác được khắc phục thông qua cập nhật phần mềm từ xa.

Giới phân tích cho rằng những khó khăn của Cybertruck không chỉ xuất phát từ thiết kế khác biệt mà còn phản ánh sự thiếu phổ biến của dòng bán tải điện tại Mỹ.

Felipe Munoz, chuyên gia phân tích ngành ôtô, nhận định Cybertruck thường bị xem là một thất bại do doanh số thấp, nhưng các mẫu bán tải điện của Ford và những hãng khác cũng gặp tình trạng tương tự. Nguyên nhân chính là người tiêu dùng Mỹ chưa thực sự đón nhận phân khúc xe bán tải chạy điện.

Thiết kế đặc trưng của Cybertruck còn hạn chế khả năng mở rộng thị trường quốc tế. Thân xe bằng thép không gỉ với các cạnh sắc khiến mẫu xe khó đáp ứng những quy định an toàn tại châu Âu, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến va chạm với người đi bộ.

Ông Palmer cho rằng những thị trường áp dụng quy định nghiêm ngặt về an toàn người đi bộ gần như không phải lựa chọn khả thi đối với Cybertruck. Đây cũng là một trong những rào cản khiến Tesla khó biến mẫu xe thành sản phẩm bán tải điện có sức hút toàn cầu.

Cybercab trở thành canh bạc mới

Việc thu hẹp sản xuất Cybertruck diễn ra khi ông Musk đang chuyển trọng tâm chiến lược của Tesla từ một nhà sản xuất ôtô điện sang doanh nghiệp tập trung vào AI, robot và công nghệ tự hành.

Trong kế hoạch này, Cybercab được xem là sản phẩm chủ lực. Mẫu robotaxi hai chỗ ngồi có thiết kế cửa mở kiểu cánh bướm, không trang bị vô lăng, bàn đạp hay gương chiếu hậu truyền thống. Vị tỷ phú này kỳ vọng phương tiện sẽ trở thành nền tảng cho mạng lưới taxi tự hành hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Sau nhiều lần trì hoãn các mục tiêu về công nghệ tự lái, Tesla bắt đầu cung cấp dịch vụ chở khách có thu phí bằng một đội xe Cybercab quy mô nhỏ tại Austin từ tháng 9/2026. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với những rào cản pháp lý.

NHTSA đã yêu cầu Tesla giải trình về quy trình tự chứng nhận Cybercab, đặc biệt là việc mẫu xe có đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang của Mỹ hay không. Cơ quan này cũng mở cuộc kiểm tra trong tháng 9 để đánh giá cơ sở mà Tesla sử dụng khi thực hiện chứng nhận.

Wes Morrill, kỹ sư trưởng phụ trách dự án Cybertruck, cho rằng những thành tựu công nghệ phát triển trong quá trình chế tạo mẫu bán tải sẽ tiếp tục được ứng dụng trên Cybercab.

Dù vậy, mẫu robotaxi mới khó có thể bù đắp ngay sản lượng Cybertruck bị cắt giảm. Cybercab vẫn là chương trình có quy mô nhỏ, với hoạt động sản xuất chỉ mới bắt đầu trong năm nay. Tesla công bố công suất lắp đặt của dòng xe này ở mức hơn 125.000 chiếc.

Theo Sở Giao thông Cơ giới bang Texas, trong số hơn 1.200 robotaxi Tesla đang hoạt động tại bang này, khoảng 570 chiếc là Cybercab, số còn lại chủ yếu là xe Model Y.

Việc Tesla chuyển nguồn lực từ Cybertruck sang Cybercab cho thấy sự thay đổi đáng kể trong định hướng kinh doanh của Elon Musk. Sau nhiều năm đặt cược vào một mẫu bán tải điện có thiết kế đột phá nhưng không đạt kỳ vọng thương mại, hãng đang hướng tới lĩnh vực robotaxi với tham vọng lớn hơn. Tuy nhiên, khả năng biến Cybercab thành động lực tăng trưởng mới vẫn phụ thuộc vào năng lực sản xuất, mức độ hoàn thiện công nghệ tự hành và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.