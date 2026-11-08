Tesla thông báo dừng sản xuất Cybertruck từ giữa năm 2027

Hoạt động sản xuất Cybertruck tại nhà máy Austin (bang Texas, Mỹ) dự kiến kết thúc vào khoảng giữa năm 2027, nhường chỗ cho kế hoạch tăng sản lượng Cybercab. (Ảnh: Reuters).

Hãng xe điện Tesla dự kiến dừng sản xuất mẫu bán tải Cybertruck vào khoảng giữa năm 2027 nhằm giải phóng năng lực nhà máy tại Austin (bang Texas, Mỹ) để tăng cường sản xuất mẫu xe tự hành Cybercab.

Thông tin được Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk công bố trên mạng xã hội X ngày 6/11. Ngay sau thông báo, giá cổ phiếu Tesla tăng khoảng 5%.

Cybertruck được Tesla giới thiệu bản thử nghiệm năm 2019 và bắt đầu sản xuất tại nhà máy Austin từ năm 2023, với giá bán dao động từ 80.000–100.000 USD tùy phiên bản và tùy chọn.

Sau khi dừng Cybertruck, Tesla sẽ tập trung nguồn lực cho Cybercab, mẫu xe tự hành không có vô-lăng và bàn đạp. Hãng bắt đầu sản xuất mẫu xe này tại nhà máy Austin từ tháng 7 và tổ chức các buổi chạy thử nghiệm từ tháng 9.

Cybercab được thiết kế cho 2 hành khách, có không gian chứa hành lý, gậy chơi golf hoặc xe tay ga, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày thông qua dịch vụ gọi xe.

Mẫu xe này được kỳ vọng cạnh tranh với Waymo, công ty con của Alphabet (công ty mẹ Google), hiện vận hành 4.000 xe tự hành cung cấp dịch vụ chở khách có thu phí tại 14 thành phố ở Mỹ.