Tesla tăng trưởng mạnh tại Bắc Âu

Tesla ghi nhận lượng xe đăng ký mới tăng mạnh tại nhiều thị trường Bắc Âu trong tháng 10, nối dài đà phục hồi doanh số tại châu Âu. Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với hãng xe Mỹ.

Doanh số Tesla tại Bắc Âu tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Mobility Sweden, OFV của Na Uy và Bilstatistik.dk của Đan Mạch, lượng xe Tesla đăng ký mới trong tháng 10 tăng 248% tại Thụy Điển, 131% tại Na Uy và 34% tại Đan Mạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe Tesla đăng ký mới trong tháng 10/2026 tăng 248% tại Thụy Điển, 131% tại Na Uy và 34% tại Đan Mạch so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi thế của hãng không còn đồng đều tại Bắc Âu, nơi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn xe điện đến từ Trung Quốc.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm mức nền so sánh thấp của năm trước, giá nhiên liệu tăng cao, các chính sách ưu đãi từ chính phủ và nhu cầu xe điện tiếp tục mở rộng. Dù vậy, kết quả kinh doanh của Tesla có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, cho thấy bức tranh cạnh tranh tại châu Âu ngày càng phân hóa.

Tại Na Uy, hãng đạt kết quả tháng 10 tốt nhất từ trước đến nay, đồng thời trở thành thương hiệu ôtô bán chạy nhất thị trường với 9,8% thị phần. Tuy nhiên, các hãng xe Trung Quốc cũng đang mở rộng hiện diện nhanh chóng. Trong tháng 10, những thương hiệu này chiếm tổng cộng 22,5% lượng xe du lịch đăng ký mới tại Na Uy, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng.

Người tiêu dùng Na Uy có mức thu nhập tương đối cao so với nhiều quốc gia châu Âu khác. Do đó, họ ít có xu hướng tìm đến những mẫu xe giá rẻ từ Trung Quốc hơn so với các thị trường khác.

Trái ngược với Na Uy và Thụy Điển, Tesla gặp nhiều khó khăn hơn tại Đan Mạch. Thương hiệu Mỹ chỉ chiếm 0,73% thị phần xe đăng ký mới trong tháng 10, thấp hơn BYD, Leapmotor, Xpeng và MG. Các đối thủ này lần lượt đạt thị phần từ 1,6% đến 5,5%.

Nguyên nhân nào giúp Tesla tăng trưởng tại Bắc Âu?

Bắc Âu là khu vực khá cởi mở với những thương hiệu mới, miễn là sản phẩm có hiệu quả sử dụng tốt. Đây cũng chính là yếu tố từng giúp Tesla vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường EV và hiện tạo điều kiện cho các hãng xe Trung Quốc nhanh chóng giành thêm thị phần.

Bắc Âu là khu vực khá cởi mở với những thương hiệu mới, miễn là sản phẩm có hiệu quả sử dụng tốt. Đây cũng chính là yếu tố từng giúp Tesla vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường xe điện.

Dù vậy, Tesla vẫn là một trong những thương hiệu xe điện có vị thế mạnh nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, việc phụ thuộc chủ yếu vào 2 dòng sản phẩm Model 3 và Model Y khiến hãng phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ những đối thủ sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng hơn.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang tận dụng lợi thế này để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, với các lựa chọn về kiểu dáng, kích thước và mức giá phong phú.

Tesla cho biết trong tháng 10/2026 rằng lượng đơn đặt hàng xe du lịch tồn đọng vào cuối quý III đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh của hãng trong bối cảnh cạnh tranh tại châu Âu ngày càng gay gắt.

Khả năng duy trì đà phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc Tesla có thể bảo vệ sức cạnh tranh của Model 3 và Model Y, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm để ứng phó với làn sóng xe điện Trung Quốc.

Khả năng duy trì đà phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc Tesla có thể bảo vệ sức cạnh tranh của Model 3 và Model Y, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm để ứng phó với làn sóng xe điện Trung Quốc đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ tại thị trường châu Âu hay không.