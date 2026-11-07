Tesla sẽ dừng sản xuất xe bán tải điện để nhường dây chuyền cho xe tự lái

Theo các báo cáo mới nhất từ hệ thống tin tức tài chính quốc tế, quá trình giảm dần sản lượng Cybertruck tại tổ hợp Gigafactory ở Austin, bang Texas sẽ chính thức bắt đầu và hoàn tất vào khoảng giữa năm 2027. Mặc dù từng tạo nên làn sóng chú ý lớn nhờ thiết kế góc cạnh viễn tưởng cùng phần thân xe bằng thép không gỉ, Cybertruck lại gặp không ít rào cản về mặt thương mại.

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Ra mắt lần đầu dưới dạng mẫu thử nghiệm vào năm 2019 và bắt đầu giao xe tới tay khách hàng từ tháng 12/2023, với giá bán dao động từ 80.000 USD đến 100.000 USD tùy thuộc vào các tùy chọn.

Dù mục tiêu ban đầu là đạt doanh số 250.000 xe mỗi năm, dữ liệu từ Công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book cho thấy Tesla chỉ bán được hơn 20.000 chiếc Cybertruck tại Mỹ vào năm 2025, giảm khoảng 48% so với năm trước đó, dòng bán tải điện này trong thực tế liên tục đối mặt với khó khăn trong quy trình sản xuất cùng doanh số bán ra thấp hơn dự kiến.

Việc duy trì dây chuyền Cybertruck lại tốn kém nhiều không gian và chi phí vận hành, trong khi biên lợi nhuận lại chưa đạt như kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Nhằm tối ưu hóa năng lực hạ tầng, Tesla quyết định chuyển đổi phần lớn diện tích nhà máy rộng lớn tại Texas để chuyển sang lắp ráp mẫu taxi tự hành Cybercab. Chiếc xe taxi hoàn toàn không trang bị vô-lăng hay bàn đạp này được đánh giá là quân bài chủ lực giúp Tesla tạo dựng vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe tự lái thương mại. Công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh quy mô sản xuất Cybercab lên hàng trăm nghìn đơn vị mỗi năm để kịp tiến độ cung cấp dịch vụ chở khách thương mại tại nhiều đô thị lớn.

Tesla đã bắt đầu sản xuất Cybercab tại nhà máy ở Austin từ tháng 7 và tổ chức các buổi chạy thử nghiệm từ tháng 9. Mẫu xe này chỉ thiết kế cho 2 hành khách nhưng vẫn có không gian chứa hành lý, gậy chơi golf hoặc xe tay ga, cho phép người dùng gọi xe để đi lại hàng ngày. Cybercab được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Waymo - công ty con của Alphabet (công ty mẹ của Google) - hiện đang vận hành 4.000 xe tự hành cung cấp dịch vụ chở khách có thu phí tại 14 thành phố ở Mỹ.

Giới phân tích kinh tế nhận định động thái tái cơ cấu dây chuyền của Tesla là minh chứng cho sự linh hoạt trong định hướng phát triển. Thay vì theo đuổi các phân khúc xe thương mại truyền thống vốn cạnh tranh gay gắt, tập đoàn đang đặt cược tương lai vào hệ sinh thái xe tự hành và trí tuệ nhân tạo. Khi hạ tầng nhà máy Texas được giải phóng hoàn toàn vào giữa năm tới, Tesla sẽ có đủ năng lực cung ứng để đối đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh trong mảng robotaxi như Waymo hay Cruise. Bước đi này hứa hẹn mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới cho hãng xe điện Mỹ trong những năm tới.