Tesla sẽ bán xe tự lái Cybercab vào cuối năm nay?

Một chiếc Robotaxi của Tesla đỗ bên ngoài một khách sạn tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Nguồn: Reuters.

Những chiếc xe hai chỗ ngồi màu vàng, sở hữu cửa mở kiểu cánh bướm và khả năng tự vận hành mà không cần vô lăng, bàn đạp hay gương chiếu hậu, chính là một trong những canh bạc quan trọng của CEO Tesla Elon Musk. Ông kỳ vọng sẽ chuyển đổi nhà sản xuất xe điện này thành một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) và chế tạo robot.

Ông Lars Moravy, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phương tiện của Tesla, phát biểu với các nhà phân tích sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III: "Khi Tesla phát triển, chúng tôi sẽ chủ yếu cung cấp các phương tiện tự lái hoàn chỉnh cho khách hàng, và Cybercab sẽ là sản phẩm đầu tiên".

Ông Moravy cho biết thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực đưa Cybercab đến tay khách hàng vào cuối năm 2026. Chúng tôi sẽ bắt đầu với quy mô nhỏ trong năm nay, đồng thời rút kinh nghiệm về quy trình bàn giao, quyền sở hữu và quản lý đội xe tự lái khi chúng được vận hành bởi khách hàng, từ đó tiếp tục mở rộng quy mô".

Sau nhiều năm đưa ra những lời hứa không thực hiện được, tỷ phú Elon Musk và Tesla đã bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển có thu phí bằng một đội xe Cybercab nhỏ tại Austin, Texas, vào đầu tháng trước – sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chỉ vài giờ sau đó, Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) thông báo mở cuộc điều tra đối với Cybercab nhằm đánh giá cách thức Tesla xác định rằng các phương tiện này tuân thủ các quy định an toàn ô tô liên bang.

Các quy định này, vốn được soạn thảo từ nhiều thập kỷ trước cho các loại xe do con người điều khiển, yêu cầu phải có hệ thống điều khiển thủ công và hạn chế việc triển khai thương mại đối với các phương tiện được thiết kế mà không có các hệ thống này.

Khác với hầu hết các quốc gia khác, nơi các mẫu xe và công nghệ mới cần được cơ quan quản lý phê duyệt trước khi ra mắt, tại Hoa Kỳ, các nhà sản xuất ô tô có thể đưa phương tiện ra đường công cộng bằng cách tự chứng nhận rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang.

Theo Reuters, NHTSA từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Tháng trước, cơ quan này cho biết họ đang xem xét cơ sở chứng nhận của Tesla đối với mẫu xe Cybercab, cũng như cách thức công ty xác định rằng một số tiêu chuẩn nhất định không áp dụng cho loại phương tiện này. Tesla có thời hạn đến ngày 30/10 để phản hồi cơ quan chức năng.

NHTSA đã đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn liên bang nhằm cho phép vận hành các phương tiện tự lái (AV) được thiết kế không có hệ thống điều khiển dành cho con người. NHTSA khẳng định rằng cho đến khi các thay đổi này hoàn tất, các tiêu chuẩn hiện hành vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Reuters dẫn lời ông Ashok Elluswamy, giám sát bộ phận AI tại Tesla, cho biết: "Mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo có đầy đủ các phê duyệt pháp lý cần thiết, để có thể triển khai Cybercab ngay khi sản xuất xong. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô sẽ không phải là thách thức quá lớn". Ông Elluswamy đồng thời nhận định Cybercab là "một trong những sản phẩm dễ mở rộng quy mô sản xuất nhất".

Cybercab là một phần trong mạng lưới robotaxi của Tesla – hệ thống bao gồm cả các mẫu xe Model Y tự lái (một số xe vẫn có nhân viên giám sát an toàn). Về lâu dài, Tesla dự định biến Cybercab thành mẫu xe tự lái chủ đạo trong mạng lưới robotaxi quy mô lớn hơn.

Theo ông Elluswamy, Tesla có kế hoạch mở rộng dịch vụ Cybercab tới Dallas vào tháng tới. Tuy nhiên, ông Musk cho biết các phương tiện này chủ yếu sẽ thuộc sở hữu của Tesla và được sử dụng cho dịch vụ gọi xe của chính công ty.