Tesla sắp dừng sản xuất xe bán tải điện Cybertruck vì doanh thu ế ẩm?

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Tesla sẽ dừng sản xuất mẫu xe bán tải điện Cybertruck tại nhà máy ở bang Texas (Mỹ) vào khoảng giữa năm 2027, theo thông tin được Giám đốc điều hành Elon Musk công bố.

Vị tỷ phú cho biết việc thu hẹp sản xuất Cybertruck sẽ giúp Tesla dành năng lực nhà máy để tăng sản lượng mẫu Cybercab mới ra mắt, nhằm thực hiện tham vọng phát triển dịch vụ taxi tự hành (robotaxi) trên quy mô toàn cầu.

Hiện chưa rõ Tesla sẽ chuyển hoạt động sản xuất Cybertruck sang một nhà máy khác hay chấm dứt hẳn sản xuất dòng xe này.

Tuy nhiên, theo Reuters, nhà máy của Tesla tại Texas hiện là cơ sở duy nhất có khả năng sản xuất những bộ phận chuyên biệt dành riêng cho mẫu bán tải này.

Phản hồi một người dùng trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk vẫn dành lời khen cho Cybertruck, gọi đây là "chiếc xe tốt nhất mà Tesla từng sản xuất".

Tesla bắt đầu bàn giao Cybertruck cho khách hàng vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, doanh số thực tế thấp hơn rất nhiều so với những gì nhà sáng lập công ty từng kỳ vọng.

Theo nền tảng dữ liệu ô tô Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 20.237 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm ngoái, giảm 48% so với mức 38.965 chiếc của năm 2024. Trong khi đó, thời điểm bắt đầu triển khai sản xuất năm 2023, Elon Musk từng đặt mục tiêu doanh số thường niên lên tới 250.000 chiếc.

"Không có lý do gì để tiếp tục khi mẫu xe không đạt được mục tiêu đề ra", ông Andy Palmer, cựu Giám đốc điều hành hãng xe sang Aston Martin, nhận định.

Thực tế, ngay từ khi được giới thiệu vào năm 2019, Cybertruck đã gây nhiều tranh cãi. Thiết kế góc cạnh, khác biệt hoàn toàn so với những chiếc bán tải truyền thống, khiến mẫu xe vấp phải không ít sự hoài nghi.

Tại lễ ra mắt chính thức năm 2023, Elon Musk từng quảng bá Cybertruck như đối thủ thế hệ mới của các dòng bán tải của General Motors và Ford.

Thế nhưng, theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), kể từ khi bắt đầu bán ra vào cuối năm 2023, Tesla đã phải ban hành tổng cộng 11 đợt triệu hồi đối với mẫu xe này. Một số lỗi buộc chủ xe phải đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để khắc phục trực tiếp, trong khi những lỗi khác được xử lý thông qua các bản cập nhật phần mềm từ xa.

Theo nhà phân tích ngành ô tô Felipe Munoz, Cybertruck thường bị xem là một thất bại do doanh số thấp. Tuy nhiên, thực tế không chỉ riêng Tesla gặp khó khăn với dòng xe bán tải chạy điện tại Mỹ. Các mẫu bán tải điện của Ford và nhiều hãng xe khác cũng chưa đạt được thành công như kỳ vọng.

Chưa kể, thiết kế thân xe bằng thép không gỉ với những đường nét sắc cạnh của Cybertruck còn khiến mẫu xe này gặp thêm nhiều hạn chế khi tiếp cận các thị trường khác, đặc biệt là châu Âu.

Một trong những trở ngại lớn nhất là các quy định an toàn liên quan đến khả năng bảo vệ người đi bộ khi xảy ra va chạm. Với kết cấu cứng và thiết kế góc cạnh, Cybertruck khó có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn này để được cấp phép lưu hành tại châu Âu.

Ông Palmer, cựu Giám đốc điều hành Aston Martin, cho rằng Cybertruck gần như không có cơ hội được chấp thuận tại những thị trường áp dụng quy định nghiêm ngặt về an toàn đối với người đi bộ khi xảy ra va chạm.

Trong khi Cybertruck dần mất đi vị thế trong chiến lược sản phẩm của Tesla, Cybercab lại được tỷ phú Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng. Mẫu xe taxi tự hành này có thiết kế cửa mở kiểu cánh bướm, không trang bị vô lăng, bàn đạp hay gương chiếu hậu.

Đây được xem là một trong những quân bài chiến lược của Elon Musk trong nỗ lực chuyển đổi Tesla từ một nhà sản xuất ô tô thuần túy thành doanh nghiệp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Sau nhiều năm liên tục trì hoãn các mục tiêu phát triển công nghệ tự lái, Tesla tháng 9 vừa qua đã bắt đầu cung cấp dịch vụ chở khách bằng một đội xe Cybercab quy mô nhỏ tại thành phố Austin.

Theo số liệu từ Sở Giao thông Cơ giới bang Texas, trong tổng số hơn 1.200 robotaxi Tesla đang hoạt động tại bang này, khoảng 570 chiếc là Cybercab. Số còn lại chủ yếu là các mẫu Model Y.