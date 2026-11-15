Tesla sắp bán Cybercab cho khách cá nhân, giá dưới 30.000 USD

Theo InsideEVs, Tesla sẽ sớm mở bán dòng xe điện tự hành Cybercab cho khách hàng cá nhân với giá 29.990 USD. Giá bán này đưa Cybercab trở thành dòng xe rẻ nhất của Tesla, thấp hơn 7.000 USD so với mức niêm yết Tesla Model 3.

Tesla lưu ý mẫu xe điện tự hành Cybercab sẽ không thể hoạt động ở tất cả địa điểm tại Mỹ, chỉ giới hạn trong các khu vực mà dịch vụ có hỗ trợ. Chủ xe cũng được yêu cầu đăng ký gói công nghệ lái tự động với phí 299 USD/tháng, miễn phí tháng đầu tiên.

Như vậy, người mua Tesla Cybercab sẽ phải chi khoảng 3.600 USD/năm chỉ riêng cho gói công nghệ tự lái hoàn toàn, chưa bao gồm các khoản bảo hiểm và bảo dưỡng.

Tesla cũng cho biết Cybercab sẽ chỉ mở bán cho những khách hàng được hãng tuyển chọn, ít nhất trong giai đoạn đầu.

“Một số khách hàng được lựa chọn đang nhận lời mời mua Cybercab cho mục đích cá nhân”, hãng xe điện Mỹ thông báo trong một bài đăng trên tài khoản X của Robotaxi, đồng thời xác nhận số lượng Cybercab mở bán giai đoạn đầu sẽ được giới hạn.

Chuyên trang InsideEVs nhận định việc bán thương mại cho khách hàng cá nhân một mẫu xe có thể tự hành hoàn toàn, không cần giám sát sẽ là cột mốc lớn, không chỉ với Tesla mà còn với toàn ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Đưa xe tự hành hoàn toàn đến khách hàng phổ thông từng là một trong những lời hứa của Elon Musk trong khoảng một thập kỷ qua, và tỷ phú người Mỹ đã liên tục trễ hẹn.

Lúc này, từng chiếc xe không người lái đều nằm dưới quyền sở hữu và vận hành của các đơn vị kinh doanh dịch vụ gọi xe công nghệ, chẳng hạn Waymo, Zoox và chính Tesla, thay vì nhóm khách hàng cá nhân.

Những chiếc Cybercab lăn bánh trên đường phố Mỹ lúc này là một phần trong dịch vụ Robotaxi của Tesla, đã chính thức đi vào hoạt động từ năm ngoái và đang thực hiện nhiệm vụ đưa đón hành khách tại số ít thành phố ở Mỹ, bao gồm Austin và Miami.

Thông tin Tesla mở bán Cybercab gây ra những phản ứng trái chiều trong cộng đồng. Không ít người ủng hộ, nhưng nhóm chủ xe Tesla hiện hữu cũng cảm thấy kém vui khi đã chi tiền cho gói Full Self-Driving trong nhiều năm và vẫn đang chờ những chiếc Model 3 và Model Y có thể tự hành hoàn toàn.

Gần đây nhất, Elon Musk cho biết các xe điện Tesla sẽ có thể tự hành không cần giám sát vào khoảng quý II/2027, tại những khu vực có dịch vụ Robotaxi hoạt động.

Tesla không phải là công ty duy nhất muốn bán xe tự hành cho khách hàng phổ thông trong tương lai.

Rivian có kế hoạch trang bị cảm biến LiDAR và một con chip tự phát triển mới cho R2, với hy vọng một ngày nào đó mẫu SUV thuần điện này có thể tự hành hoàn toàn.

General Motors dự định giới thiệu phiên bản tự hành cho phép rời mắt khỏi đường (eyes-off) của hệ thống Super Cruise trên xe điện Cadillac Escalade IQ vào năm 2028. Nhà sản xuất ôtô Mỹ cho biết hệ thống này ban đầu chỉ hoạt động trên đường cao tốc, trước khi mở rộng sang các loại đường khác.

Quay trở lại với Cybercab, Tesla cho biết những chiếc xe bán cho khách hàng cá nhân sẽ có thể “tự hành hoàn toàn”, tiết lộ chủ xe sẽ có thể giám sát phương tiện và quản lý chuyến đi thông qua ứng dụng Tesla.

Thông báo của Tesla không hề đề cập đến việc liệu khách hàng cá nhân có thể đưa những chiếc Cybercab của mình vào đội xe Robotaxi để kiếm thu nhập thụ động hay không. Cũng chưa rõ Cybercab sẽ được phép hoạt động ở những đâu, hay Tesla sẽ mở rộng phạm vi hoạt động cho xe điện tự hành nhanh đến mức nào.

Về khía cạnh pháp lý, thiết kế khác biệt của dòng xe tự hành hoàn toàn Tesla Cybercab đã nhận được sự quan tâm từ Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA).

Cơ quan này đặt câu hỏi về cách thức chính xác mà Tesla xác định chiếc xe có thể tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới. Vô lăng, các chân ga chân phanh và gương chiếu hậu bên hông vốn dĩ đều là những trang bị bắt buộc phải có để một chiếc ôtô đủ điều kiện lưu hành hợp pháp trên đường phố.

Ngoài ra, Chính phủ liên bang vẫn cho phép các công ty nộp đơn xin triển khai các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, nhưng số lượng triển khai bị giới hạn ở mức tối đa 2.500 xe/năm. NHTSA cho biết đang nỗ lực tinh gọn các quy định đối với xe tự hành - động thái được cho là có thể mang lại lợi thế cho Tesla.