Tesla Roadster mở cọc tại Đông Nam Á, tiền đặt cọc đắt ngang siêu xe

Tại thị trường Thái Lan, Tesla đưa ra khoản phí thanh toán ban đầu là 178.000 Baht (khoảng 137,4 triệu đồng) cho tất cả các phiên bản. Sau thời hạn 10 ngày kể từ khi đặt cọc, người mua cần hoàn tất nốt khoản thanh toán bổ sung dao động từ 50.000 USD - 250.000 USD (tương đương 1,23 tỷ - 6,73 tỷ đồng) tùy thuộc vào cấu hình xe được lựa chọn.

Một điểm đáng chú ý trong chính sách bán hàng là người tiêu dùng chỉ có thể chủ động chọn mua Tesla Roadster hai bản Performance hoặc Thrust. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất mang tên Rocket có khả năng bay chỉ dành riêng cho những khách hàng nhận được thư mời trực tiếp từ Tesla.

Bên cạnh đó, các nguồn tin báo chí địa phương xác nhận rằng mẫu xe điện Tesla Roadster phân phối đợt này chỉ có cấu hình vô lăng nằm bên trái. Đây là dạng tay lái nghịch so với quy định giao thông tại Thái Lan.

Tesla Roadster được giới thiệu với ngoại thất màu trắng Ano White, lấy cảm hứng từ công nghệ hàng không vũ trụ. Theo mô tả của hãng, lớp sơn có khả năng chống tia UV, chịu nhiệt độ thấp, hạn chế tĩnh điện và chống ăn mòn.

Bên trong, khoang cabin của xe theo đuổi phong cách tối giản nhưng đầy hiện đại với tông màu trắng Ultra White làm chủ đạo, kết hợp điểm nhấn là chất liệu bọc Microsuede cao cấp. Vô lăng của Roadster thiết kế theo dạng Yoke đặc trưng, tích hợp công nghệ điều khiển bằng tín hiệu điện tử (steer-by-wire).

Hệ thống hiển thị thông tin trung tâm được tối ưu hóa giao diện trực quan với hai màn hình kỹ thuật số chính, bao gồm một màn hình cảm ứng trung tâm đóng vai trò hiển thị các thông số vận hành và một màn hình điều khiển đa chức năng riêng biệt.

Theo công bố, phiên bản Tesla Roadster Performance tiêu chuẩn được phát triển chủ yếu để vận hành trên đường phố, với cấu hình hai chỗ ngồi. Xe sở hữu hệ thống khí động học chủ động kết hợp cơ chế hút gió đa chế độ nhằm tạo lực ép xuống mặt đường, qua đó cải thiện độ bám khi vận hành, kể cả ở tốc độ thấp.

Ở phiên bản Thrust, Tesla hướng đến khả năng tăng tốc và trải nghiệm lái thể thao hơn. Xe vẫn có hai chỗ ngồi, nhưng hệ thống tạo lực ép được nâng cấp và bổ sung bộ đẩy ở phía sau. Theo thông tin được công bố, Roadster Thrust có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy một giây.

Phiên bản Rocket cao cấp nhất có cấu hình chỉ một chỗ ngồi dành cho người lái. Khả năng vận hành của xe dựa trên hệ thống hút gió đa chế độ kết hợp mạng lưới bộ đẩy phân bổ xung quanh thân xe, hỗ trợ đa hướng từ tăng tốc về phía trước, tạo lực nâng cho tới xoay ngang. Đi kèm với hệ thống này là cụm bình chứa khí nén có tổng dung tích lên đến 600 lít.

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Tesla Roadster hoàn toàn mới.