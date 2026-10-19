Tesla Roadster mở bán tại Đông Nam Á, tiền đặt cọc gần 7 tỷ đồng

Sau khi ra mắt tại Mỹ, mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Thái Lan với 3 phiên bản. Trong đó, khách hàng có thể đặt mua bản Performance và Thrust, còn bản Rocket chỉ dành cho những người được Tesla chọn, tương tự thị trường Mỹ.

Tesla Roadster thế hệ mới bắt đầu nhận đặt cọc tại Thái Lan với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket. Ảnh: Tesla

Đối với Roadster Performance, khách hàng cần thanh toán trước 178.000 baht, tương đương khoảng 138 triệu đồng. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, người mua phải nộp thêm 1.598.000 baht, đưa tổng số tiền đặt trước lên 1.776.000 baht, tương đương gần 1,4 tỷ đồng.

Ở phiên bản Thrust, khoản đặt chỗ ban đầu vẫn là 178.000 baht nhưng số tiền phải thanh toán tiếp trong 10 ngày lên tới 8.695.000 baht. Như vậy, tổng chi phí giữ chỗ đạt 8.873.000 baht, khoảng 6,9 tỷ đồng.

Theo điều khoản đặt hàng, khoản thanh toán ban đầu 178.000 baht có thể được hoàn lại toàn bộ. Tuy nhiên, đơn đặt trước chỉ có hiệu lực khi khách hàng hoàn tất thanh toán đúng hạn. Riêng bản Thrust, Tesla giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt trước một chiếc vì số lượng sản xuất hạn chế.

Về trang bị, Roadster Performance được tích hợp hệ thống khí động học chủ động và cơ cấu hút khí đa chế độ nhằm tăng lực ép xuống mặt đường. Phiên bản Thrust được bổ sung các bộ đẩy gia tốc, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và duy trì độ bám đường khi vận hành ở tốc độ cao.

Tesla Roadster Rocket được trang bị hệ thống đẩy đặc biệt, cho phép xe tạo lực nâng và có khả năng bay trong không trung. Ảnh: Tesla

Cao cấp nhất là Roadster Rocket với cấu hình một chỗ ngồi, kết hợp trang bị của hai phiên bản còn lại cùng hệ thống hỗ trợ bay. Công nghệ này sử dụng các bộ đẩy để tạo lực nâng, song Tesla chưa công bố đầy đủ thông số vận hành cũng như điều kiện sử dụng thực tế.

Roadster thế hệ mới gây chú ý với thiết kế thân xe thấp, mui vuốt dài và dải đèn hậu kéo ngang. Nội thất sử dụng tông trắng, vô lăng Yoke cùng hệ thống màn hình điều khiển điện tử.

Theo những thông tin được Tesla công bố, Roadster có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy một giây và tốc độ tối đa trên 370 km/h. Mẫu xe này dự kiến được sản xuất từ năm 2028 và chưa xác nhận lịch bàn giao cho khách hàng.